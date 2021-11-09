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Логан Пол о возможном поединке с Майком Тайсоном: «Я бы избил старика, это не круто»

10:58
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Блогер Логан Пол высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом мира в тяжелом весе Майком Тайсоном.

«Тайсон слишком стар, не так ли? — сказал Пол в интервью на YouTube-канале SecondsOut. — Я бы избил старика, это не круто. Захотят ли люди на это посмотреть? Я побью Тайсона, если людям это интересно. Время никого не щадит, и Майку 55 лет. Я выйду и нокаутирую его, но зачем?»

В ночь на 7 июня в Майами (США) состоялся восьмираундовый бой между бывшем чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером и Полом, который закончился без результата, поскольку не предусматривал судейского решения. Победитель мог быть выявлен в случае нокаута.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=JQtKsmejq2o

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