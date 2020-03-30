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Суд отпустил из СИЗО боксера Кушиташвили, он будет под домашним арестом

17:36
Георгий Кушиташвили (слева). Фото Instagram.
Георгий Кушиташвили (слева). Фото Instagram.

235-й гарнизонный военный суд изменил меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест российскому боксеру Георгию Кушиташвили. Об этом сообщают «РИА Новости». Спортсмена обвиняют в хранении наркотиков и нападении на сотрудника Росгвардии.

— Сегодня изменили меру пресечения на домашний арест, срок установлен до 1 мая, — сказала пресс-секретарь суда Мария Жильцова.

Кушиташвили был задержан за нападение на сотрудника Росгвардии 2 февраля. По версии следствия боксер сломал ему нос. В отделении у него изъяли кокаин массой 0,61 г. По заявлению прокурора, анализы показали наличие в организме кокаина, по материалам следствия на вене боксера обнаружен след.

24-летний Георгий Кушиташвили — чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200330/1569361986.html

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