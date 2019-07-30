Стали известны имена восьми непобежденных боксеров, которые выступят в андеркарде Сергея Ковалева

Cтали известны имена восьми боксеров, которые проведут свои поединки 24 августа в Челябинске в рамках боксерского шоу Ковалев vs Ярд. Шесть из них представляют Россию. Интересно, что все они не имеют поражений.

Со-главным событием турнира станет бой российского боксера Алексея Папина (11-0) против южноафриканца Илунги Макабу (25-2). И если Ковалев будет защищать титул чемпиона мира WBO, то Папин и Макабу будут драться за титул WBC Silver. В случае успеха Алексей Папин свой следующий поединок проведет уже за полноценный пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета.

Андеркард шоу возглавит бой российского тяжеловеса Евгения Романова (13-0), который входит в десятку сильнейших по версии WBO. Романов всегда показывает красивые бои и часто завершает их досрочно – девять побед из тринадцати он одержал нокаутами.

Кроме того, в рамках турнира на ринг выйдут два уральских боксера Эдуард Скавинский (10-0) и Акжол Сулайманбек Уулу (14-0) – они оба тренируются в Екатеринбурге в Академии единоборств РМК. Скавинский всегда показывает яркие волевые поединки, и в его активе уже есть два титула: IBF Baltic и WBO Oriental. Что касается Акжола, то он действующий чемпион WBA Asia и входит в пятерку сильнейших по версии WBA.

Также 24 августа свои поединки на Арене "Трактор" проведут казахстанский боксер Мейрим Нурсултанов (11-0) и Энрико Гогохия (10-0) из Грузии. Причем главной площадкой для них до сих пор были США, и выступление в России станет для обоих первым в карьере. Причина простая – они оба работают с менеджером Эгисом Климасом, который ведет карьеру Сергея Ковалева.

Стоит отметить, что, вероятнее всего, откроет турнир поединок с участием челябинского боксера Григория Варасяна, которому предстоит дебют в профессионалах.

Главным событием вечера станет бой известного российского боксера Сергея Ковалева (33-3-1) против непобежденного британца Энтони Ярда (18-0). Ковалеву предстоит защита титула чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе. Впервые за всю свою профессиональную карьеру он проведет бой в родном городе. Билеты на турнир доступны в онлайн-кассах и магазине Сергея в Челябинске.