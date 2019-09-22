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Российский боксер погиб, упав с балкона в Таиланде

14:50

Российский боксер Алексей Заболотских погиб в Таиланде, упав с балкона четвертого этажа гостиницы, информирует pattayaone.news. 35-летний мужчина неоднократно участвовал в соревнованиях в таиландской провинции Чонбури.

Как отмечается, Заболотских скончался от полученных черепно-мозговых травм около 7 часов утра по местному времени.

Как сообщили друзья погибшего, они вместе провели ночь в барах Паттайи. В гостиничном номере они продолжили выпивать. В районе 7 часов утра Заболотских вышел на балкон, после чего раздался крик и звук падения. Он скончался вскоре после прибытия скорой помощи, которую вызвали друзья.

Полиция Паттайи расследует происшествие.

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