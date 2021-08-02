РЕН ТВ покажет боксерский турнир с участием блогеров 13 августа

13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет вечер профессионального бокса. Телеканал РЕН ТВ, который является соорганизатором турнира, покажет в прямом эфире бои.

В рамках вечера бокса выступят блогер Артем Тарасов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Брюс Хлебников, бойцы Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтер Денис Вильданов.

В главном бою вечера встретятся россиянин Виталий Кудухов и Александр Шерман с Багамских островов, который дебютировал на профессиональном ринге в 1997 году.

РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.