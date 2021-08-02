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РЕН ТВ покажет боксерский турнир с участием блогеров 13 августа

09:40
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13 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» пройдет вечер профессионального бокса. Телеканал РЕН ТВ, который является соорганизатором турнира, покажет в прямом эфире бои.

В рамках вечера бокса выступят блогер Артем Тарасов, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Брюс Хлебников, бойцы Даниял Эльбаев и Вячеслав Дацик, а также пауэрлифтер Денис Вильданов.

В главном бою вечера встретятся россиянин Виталий Кудухов и Александр Шерман с Багамских островов, который дебютировал на профессиональном ринге в 1997 году.

РЕН ТВ начнет трансляцию в 23.00 и покажет в прямом эфире основные бои.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/864046-udarnaia-piatnitsa-geroi-boitsovskogo-kluba-ren-tv-vozvrashchaiutsia-na-ring

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