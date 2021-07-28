Келеш может провести бой с Розицки

Обладатель регионального титула WBC в первом тяжелом весе Владимир Келеш может провести бой с канадцем Райяном «Громилой» Розицки.

«По условиям пока ясности нет. Мы ведём переговоры, но там есть еще обязательный претендент на пояс WBC International silver. Вообще в планах съездить и побить «Громилу» на его же территории. Меня это наоборот подстёгивает, чувствую себя голодным до побед, мечтаю о больших боях и чеках с большим количеством нулей. Также рассматриваем возможность встречи с Олимпийским чемпионом Евгением Тищенко 8(6)-1-0 и Дмитрием Кудряшовым 24(23)-4-0, которые проведут бой за чемпионский титул WBC в новой весовой категории до 101,6 кг.

Думаю, что кулачные бои — это обычная драка, где много крови и увечий. Считаю, что единицам участвующим там это нравится, спортсмены идут, чтобы заработать деньги на существование. У них нет особо выбора, потому что многие приезжают из регионов, где смешные зарплаты не совместимые с сегодняшними ценами. Ребята приезжают испытать удачу, путем риска потери здоровья. Посоветовать могу только одно — думайте о своем здоровье и близких, которые за вас переживают", — приводит пресс-служба спортсмена слова Келеша.

Статистика Келеша — 10(6)-0, а Розицки — 13(13)-0.