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Кубрат Пулев: «Миссия всей моей жизни — стать чемпионом мира в тяжелом весе»

14:45
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Болгарский боксер-тяжеловес, обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF Кубрат Пулев поделился ожиданиями от предстоящего поединка с чемпионом мира по версии WBA, WBO, IBF и IBO, британцем Энтони Джошуа.

— Рад, что у меня есть возможность показать миру свою реальную силу, — цитирует BoxingScene Пулева. — Миссия всей моей жизни — стать чемпионом мира в тяжелом весе, и 20 июня 2020 года я исполню то, что предначертано мне судьбой.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. 38-летний Пулев одержал 28 побед (14 нокаутом) и потерпел одно поражение.

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