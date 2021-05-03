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Ковалев сдал отрицательные допинг-тесты и возобновит карьеру

16:43
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Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев сдал необходимые допинг-тесты и возобновляет карьеру.

«Сергей сдал необходимое количество тестов, результат отрицательный», - приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

14 января стало известно, что 38-летний боксер сдал положительный допинг-тест. В организме россиянина был обнаружен синтетический тестостерон. По этой причине был отменен бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января.

На счету Ковалева 34 победы, 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11300447

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