Ковалев сдал отрицательные допинг-тесты и возобновит карьеру

Бывший чемпион мира по боксу россиянин Сергей Ковалев сдал необходимые допинг-тесты и возобновляет карьеру.

«Сергей сдал необходимое количество тестов, результат отрицательный», - приводит ТАСС слова представителя команды спортсмена.

14 января стало известно, что 38-летний боксер сдал положительный допинг-тест. В организме россиянина был обнаружен синтетический тестостерон. По этой причине был отменен бой против Бектемира Меликузиева из Узбекистана, который должен был пройти 30 января.

На счету Ковалева 34 победы, 4 поражения и 1 ничья в профессиональном боксе.