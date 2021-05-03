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Льюис подтвердил готовность провести бой против Тайсона

18:00
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Экс-абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Леннокс Льюис подтвердил информацию о переговорах относительно организации реванша против бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.

«Пока бой еще не сделан, мы общаемся с Майком. Вполне возможно, что в скором будущем этот бой состоится», — сказал Льюис в интервью FOX Sports.

Льюис и Тайсон провели бой летом 2002 года. Британец нокаутировал Тайсона в восьмом раунде.

На счету 54-летнего Тайсона 50 побед и шесть поражений в профессиональном боксе, еще два боя признали несостоявшимся. У 55-летнего Льюиса 43 победы, два поражения и одна ничья.

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