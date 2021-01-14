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Ковалев получил уведомление о положительном допинг-тесте

20:39
Сергей Ковалев. Фото AFP
Сергей Ковалев. Фото AFP
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Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил уведомление от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA) о положительном допинг-тесте, сообщает журналист Дан Рафаэль в Twitter.

Ранее в СМИ была информация, что в организме 37-летнего россиянина был обнаружен синтетический тестостерон. 30 января должен был состояться бой Ковалева против узбекистанца Бектемира Меликузиева.

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