Ковалев получил уведомление о положительном допинг-тесте

Бывший чемпион мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF в полутяжелом весе Сергей Ковалев получил уведомление от Ассоциации добровольного тестирования на допинг (VADA) о положительном допинг-тесте, сообщает журналист Дан Рафаэль в Twitter.

Ранее в СМИ была информация, что в организме 37-летнего россиянина был обнаружен синтетический тестостерон. 30 января должен был состояться бой Ковалева против узбекистанца Бектемира Меликузиева.

BREAKING: Sergey Kovalev has tested positive for synthetic testosterone. I have obtained the VADA letter outlining the details of positive test. Means his Jan. 30 DAZN headliner with Bektemir «Bek Bully» Melikuziev likely will be canceled. #boxing