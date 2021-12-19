Бокс/ММА
Новости
ММА / UFC Бокс - Профессиональный Статьи Волков – Оверим Ян - Стерлинг
Бокс - Любительский
Тайсон – Джонс
Поветкин - Уайт
Кудряшов - Романов
Мейвезер - Пол
Олимпиада
Новости   //    Бокс/ММА

Бывший баскетболист НБА Уильямс победил экс-игрока НФЛ Гора в боксерском поединке

14:35
Теги:

Трехкратный участник матча всех звезд НБА Дерон Уильямс одержал победу над бывшим игроком НФЛ Фрэнком Гором в поединке по правилам бокса.

Бой продлился четыре раунда и завершился победой 37=летнего Уильямса раздельным решением судей — 40-35, 38-37, 37-38.

Поединок прошел в рамках боксерского шоу Showtime на «Амали Арене» в Тампе (штат Флорида, США).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Карен Саркисян все материалы автора
Читайте также
Охранник Сильвестра Сергеева из «Универа» был звездой баскетбола и мог стать игроком сборной
Порошенко призвал Киев отреагировать на предложения по гарантиям для РФ
0
Реклама