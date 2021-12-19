Бывший баскетболист НБА Уильямс победил экс-игрока НФЛ Гора в боксерском поединке
14:35
Трехкратный участник матча всех звезд НБА Дерон Уильямс одержал победу над бывшим игроком НФЛ Фрэнком Гором в поединке по правилам бокса.
Бой продлился четыре раунда и завершился победой 37=летнего Уильямса раздельным решением судей — 40-35, 38-37, 37-38.
Поединок прошел в рамках боксерского шоу Showtime на «Амали Арене» в Тампе (штат Флорида, США).
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