Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей и защитил титул WBO International в легком весе

Чемпион WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО) в бою в рамках боксерского вечера в Броварах.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116-112, 118-110, 118-111.

Таким образом, Беринчик защитил титул WBO International в легком весе.