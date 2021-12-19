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Беринчик победил Чаниева единогласным решением судей и защитил титул WBO International в легком весе

14:30
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Чемпион WBO International в легком весе украинец Денис Беринчик (16-0, 9 КО) одержал победу над россиянином Исой Чаниевым (15-4, 7 КО) в бою в рамках боксерского вечера в Броварах.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей — 116-112, 118-110, 118-111.

Таким образом, Беринчик защитил титул WBO International в легком весе.

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Карен Саркисян все материалы автора
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