Паркер победил Чисору решением судей и защитил интерконтинентальный пояс по версии WBO

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер одержал победу над экс-претендентом британцем Дереком Чисорой в бою за интерконтинентальный пояс по версии WBO.

Поединок продлился 12 раундов и завершился победой новозеландца единогласным решением судей.

В первом поединке, состоявшемся в мае 2021 года, Паркер победил Чисору единогласным решением судей.

В активе Паркера 30 побед и два поражения в 32 боях в профессиональной карьере. У Чисоры 32 победы и 12 поражений в 44-х поединках.