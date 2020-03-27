Умар Кремлев объявил об открытии штаба по борьбе с коронавирусом

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев в своем Instagram объявил об открытии горячей линии по борьбе с коронавирусом.



— Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире, — сказал Кремлев. — Во многих странах продолжает расти число заболевших. В условиях столь быстро распространяющейся инфекции нами было принято решение запустить оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Мы также откроем горячую линию, которая будет направлена на оказание различной помощи участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам, малоимущим и многодетным семьям. Штаб и горячая линия будут работать в круглосуточном режиме. К сожалению, в условиях пандемии пожилые люди остаются самой уязвимой группой риска, для них коронавирусная инфекция несет смертельную опасность, поэтому особое внимание сейчас нам необходимо уделить старшему поколению, нашим пенсионерам и всем тем, кому нужна реальная помощь и поддержка. Всем нуждающимся будет оказана адресная помощь как в повседневном быту, так и с другими социальными вопросами для максимального ограждения от контактов с возможными носителями вируса.

Мы готовы помочь в доставке продуктов, средств дезинфекции, масок, медикаментов, предметов первой необходимости, оказать консультационную поддержку и другую необходимую помощь. Благодаря этому необходимость выходить из дома будет сведена к минимуму. Горячая линия начнет работать с 31 марта.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 537 808 человек. Умерших — 24127, выздоровевших — 123 312. В России на данный момент 1036 случаев заражения. Основные очаги заражения: США, Китай, Италия, Испания, Германия, Франция и Иран.

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