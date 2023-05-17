В Федерации бокса России высказались о возможности участия в отборочных соревнованиях на Олимпиаду-2024

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко ответила «СЭ» на вопрос о том, какова вероятность участия российской сборной в Европейских играх — соревнованиях, которые являются отборочными на Олимпиаду-2024.

— Председатель тренерского совета Федерации бокса России Эдуард Кравцов в интервью федеральному спортивному каналу достаточно категорично высказался о невозможности участия нашей сборной в Евроиграх. Вы говорите, что у нас все еще есть шансы выступить на играх в Польше. Почему так?

— Потому что я руководитель федерации. Так как это общероссийская общественная организация, у нас масса институтов, то есть все решается коллегиально — один человек не принимает решение. Это конкретно его мнение, которое мы уважаем. Заседание тренерского совета будет в начале июня, у нас есть исполнительный комитет Федерации бокса России. Сейчас будем все анализировать текущую информацию на данный момент. И будем уже потом определяться, как мы себя поведем. Это решение коллегиальное.

— Но пока некая неопределенность.

— Пока некая неопределенность. Говорю, как есть.

— А когда будет конкретика?

— Думаю, в самое ближайшее время. Собираем данные для аналитики. У нас идет очень большая работа за кадром.

Ранее глава оргкомитета Европейских игр Марцин Новак заявил, что российских и белорусских спортсменов не допустят к участию в турнире, который пройдет с 21 июня по 2 июля 2023 года в Польше.

По итогам заседания исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать не поддержавших СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.