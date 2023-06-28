Внук босса клана Гамбино Джон Готти III ведет переговоры о реванше с Мейвезером

Внук известного гангстера и босса преступного клана Гамбино в Нью-Йорке Джон Готти III признался, что общается с командой экс-чемпиона мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0).

«Мой отец пошел к нему [Мейвезеру] в раздевалку, и они поговорили и все уладили, — отметил Готти в эфире The MMA Hour. — Послушайте, у меня нет никакой вражды к Флойду. Я со злости сказал, что он мой враг на всю жизнь, но он мне не враг.

Он делал свою работу. Его работа — развлекать и боксировать, как и моя. Я все еще уважаю Флойда. Даже в 46 лет вы видите его на ринге, насколько он великолепен. В 46 лет его рефлексы феноменальны... его скорость. Слушай, это был отличный опыт — делить ринг с Флойдом. Это воспоминание, которое я не забуду до конца жизни, это точно.

Все улеглось. У нас все хорошо. Мы разговариваем. Мой отец общался с их командой, и здесь нет никакой вражды. Это бизнес. Мы сделали то, что должны были сделать, замяли дело и пошли дальше. Прямо сейчас мы ведем переговоры. Посмотрим, что из этого выйдет. Насколько я понял, наш бой был на первом месте в Google во всем мире.

Флойд — бизнесмен. Флойд хочет извлечь из этого выгоду. Он хочет заработать деньги. Так что если они хотят повторить, то я готов. Гарантирую, что на этот раз я попру вперед с самого начала поединка. Перед первым боем я восхищался Флойдом, любил и уважал его. Сейчас все по-другому. Когда ты переходишь определенные границы в разговорах, теперь это становится для меня личным. Это стало личным для нас обоих. Теперь это война между мной и Флойдом".

Бой Мейвезера и Готти продлился шесть раундов. В моменте рефери призвал бойцов следить за своими словами, после чего Готти вошел с Мейвезером в клинч, прижал его к канатам и рефери остановил бой. После остановки рефери Готти побежал на Мейвезера и попытался его ударить. К этому времени на ринг выбежала команда Мейвезера и встала на защиту боксера.