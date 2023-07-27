Кремлев обвинил МОК в отсутствии прозрачности

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отсутствии прозрачности действий организации.

«Мы не должны делать как МОК, междусобойчик. Хочется, чтобы в спорте были серьезно относящиеся к спорту люди. У МОК голосования проходят не странами, а членами организации, которые сидят по сто лет одни и те же, нет прозрачности. А бокс открытость и прозрачность демонстрирует», — приводит ТАСС слова Кремлева.

Кремлев добавил, что Европейская конфедерация бокса поддержала решение позволить российским и белорусским спортсменам выступать с гимном и флагом.

5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания. 17 июля стало известно, что IBA рассматривает вариант с выходом из олимпийского движения.