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Сегодня, 10:23

Кремлев обвинил МОК в отсутствии прозрачности

Иван Торопцев
Корреспондент
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Умар Кремлев.
Фото Федерация бокса России

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев обвинил Международный олимпийский комитет (МОК) в отсутствии прозрачности действий организации.

«Мы не должны делать как МОК, междусобойчик. Хочется, чтобы в спорте были серьезно относящиеся к спорту люди. У МОК голосования проходят не странами, а членами организации, которые сидят по сто лет одни и те же, нет прозрачности. А бокс открытость и прозрачность демонстрирует», — приводит ТАСС слова Кремлева.

Кремлев добавил, что Европейская конфедерация бокса поддержала решение позволить российским и белорусским спортсменам выступать с гимном и флагом.

5 октября 2022 года IBA отменила отстранение российских и белорусских боксеров и разрешила им выступать под своими флагами и гимнами.

22 июня 2023 года МОК принял решение лишить IBA признания. 17 июля стало известно, что IBA рассматривает вариант с выходом из олимпийского движения.

Международная ассоциация бокса отправлена в&nbsp;нокаут. МОК отправил в нокаут любительский бокс. Международная ассоциация окончательно лишена признания

Источник: ТАСС
Умар Кремлев
МОК
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