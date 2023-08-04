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4 августа, 18:00

Джейк Пол — Нейт Диас: дата и время начала боя

Джейк Пол и Нейт Диаз проведут боксерский бой 6 августа в Далласе
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боксер и блогер Джейк Пол.
Джейк Пол.
Фото кадр видео YouTube-канала Джейка Пола

В ночь с 5 на 6 августа в Далласе (США) американский блогер Джейк Пол проведет бой по правилам бокса с экс-бойцом UFC Нейтом Диасом. Поединок в первом тяжелом весе продлится 10 раундов по три минуты.

Турнир по боксу пройдет на «Американ Эйрлайнс-центр» в штате Техас, начало — в 03.00 по московскому времени. Бой Пол — Диас начнется примерно в 05.00 мск 6 августа.

Противостояние Джейка Пола и Нейта Диаза покажут в прямом эфире на американском канале Showtime.

На счету 26-летнего Пола в любительском боксе — 6 побед и одно поражение. В своем последнем поединке 26 февраля 2023 года Джейк проиграл раздельным решением судей британцу Томми Фьюри.

Для 38-летнего Диаса бой по правилам бокса с Полом станет первым в его карьере.

Бокс и ММА: новости и статьи, актуальная информация о предстоящих турнирах и интервью бойцов на сайте «СЭ».

Бокс
Джейк Пол
Нейт Диас
UFC
ММА
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