Рой Джонс-младший призвал боксеров во всем мире объединиться из-за проблем с МОК

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории Рой Джонс-младший (66-10) призвал боксеров всего мира объединиться после рекомендации исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) о лишении признания Международной ассоциации бокса (IBA).

«Сейчас есть определенные проблемы, из-за которых страдают боксеры. Считаю, что перед лицом этих проблем боксеры всего мира должны объединиться. Бокс не должны исключать и притеснять», — цитирует ТАСС Джонса.

Ранее МОК рекомендовал отозвать признание IBA. Внеочередная сессия комитета по этому вопросу состоится 22 июня и пройдет в удаленном формате. При этом МОК выступает за сохранение бокса в программе Олимпийских игр 2024 года.

IBA была лишена статуса признания в 2019 году, так как организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. В связи с этим МОК взял на себя задачу по организации соревнований на Олимпийских играх-2024.