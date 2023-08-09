Боксер Батыргазиев заявил, что не собирался выходить на бой с Загитовой

Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев объяснил, почему отказался от проведения мастер-класса с фигуристкой Алиной Загитовой.

После отказа Батыргазиева Загитова провела мастер-класс с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Спортсмены отработали «двоечку» и другие базовые элементы боксерской техники.

«У нас должна была пройти открытая тренировка, где я бы поучил Алину элементам бокса, — цитирует РИА Новости Батыргазиева. — На следующее утро, когда проснулся, увидел, что благодаря определенным людям — не буду упоминать их профессию — нам «устроили бой». Понимаете, как это звучит? Если бы я пришел, как бы это раскрутили и какие заголовки бы были».

Боксер подчеркнул, что это должен был быть мастер-класс, открытая тренировка, а некоторые СМИ называли это мероприятие «боем».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов, Батыргазиев — чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 года.