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Сегодня, 17:43

Батыргазиев объяснил отказ от показательного боя с Загитовой

Алексей Еремин
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Олимпийский чемпион по боксу Альберт Батыргазиев объяснил, почему не сможет провести показательный бой с фигуристкой Алиной Загитовой. Ранее сообщалось, что спарринг между 20-летней фигуристкой и 24-летним боксером состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. После отказа Батыргазиева Загитова проведет мастер-класс с двукратным олимпийский чемпион по боксу Олегом Саитовым.

«У Альберта травма кисти. Он не смог бы полноценно принять участие в таком мероприятии», — цитирует ТАСС представителя Батыргазиева.

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года, Саитов — обладатель золотых медалей Игр 1996 и 2000 годов, Батыргазиев — чемпион Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Источник: https://tass.ru/sport/15013583
Бокс
Алина Загитова
Альберт Батыргазиев
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