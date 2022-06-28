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Сегодня, 14:33

Сын Мэнни Пакьяо потерпел первое поражение на любительском ринге

Давид Хачатрян
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21-летний Эммануэль Пакьяо проиграл четвертый любительский бой Крису Смиту на турнире Fire in the Ring's Amateur Fight Night 2 в Сан-Франциско, США. Смит победил сына легендарного боксера Мэнни Пакьяо единогласным решением судей.

По словам Эммануэля Пакьяо, он не уверен, что пойдет по стопам отца: «Я хочу получить как можно больше опыта в любителях. Посмотрим, стану ли я профессионалом», — приводит слова Эммануэля Пакьяо Daily Mirror.

Эммануэль Пакьяо тренируется в зале Wild Card Boxing Club в Лос-Анджелесе. Там же долгие годы тренировался его отец.

Мэнни Пакьяо
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