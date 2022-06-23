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Сегодня, 17:08

Саитов заявил, что они с Загитовой проведут не спарринг, а мастер-класс

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Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов уточнил, что он и фигуристка Алина Загитова проведут не спарринг, а мастер-класс.

«Ну какой показательный бой? Она же меня прибьет, — в шутку заметил Саитов. — Все-таки Алина к боксу отношения не имеет. Я изначально прочитал, что это спарринг, но это ошибка».

Изначально сообщалось, что Загитова проведет показательный бой с олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым в рамках Дня московского спорта в «Лужниках» 25 июня, но он отказался от участия.

«Я сам только сегодня узнал, что у нас мастер-класс с Алиной. Это будет комплексная работа на движения, на защиту, на умение наносить удары, упражнения на навыки. Я уважаю этого человека, у нее будет возможность побить мне по «лапам», — приводит ТАСС слова Саитова.

Источник: https://tass.ru/sport/15013647
Алина Загитова
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