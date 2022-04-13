В Федерации бобслея России пытаются убедить IBSF выплатить призовые россиянам

Генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко сообщил, что организация прикладывает все силы, чтобы убедить Международную федерацию бобслея и скелетона (IBSF) выплатить российским спортсменам причитающиеся им призовые деньги.

Ранее бронзовый призер Олимпиады-2014 скелетонистка Елена Никитина сообщила, что IBSF отказывается выплачивать всем российским спортсменам призовые деньги за два последних сезона.

«Проблема с получением призовых нашими спортсменами действительно существует, — цитирует ТАСС Пархоменко. — Мы прекрасно понимаем, что они не должны нести финансовую ответственность за других. Скажу более, в течение двух лет мы неоднократно адресовали десятки писем, обращений, звонков в Международную федерацию бобслея и скелетона по этому поводу, убеждая их выплатить призовые нынешнему поколению спортсменов, которые не имеют абсолютно никакого отношения к долгам своих коллег за прошлые сезоны.

Но в связи с тем, что международная федерация также была заинтересована в срочной выплате призовых денег атлетам из остальных стран, призовые за сезон-2020/21, подлежащие перераспределению на основании решения CAS (Спортивного арбитражного суда — прим. ТАСС) от 30 октября 2020 года о возврате полученных ранее призовых дисквалифицированными российскими спортсменами, выплачены не были".

Международная федерация ждет возврата призовых в первую очередь от пилота Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истек в декабре 2020 года. ТАСС отправил запрос в Международную федерацию бобслея и скелетона с просьбой прояснить ситуацию с невыплатой призовых денег российским спортсменам, но пока не получил ответа.

«Наша федерация постоянно мониторила и продолжает держать руку на пульсе касательно скорейшего разрешения данного вопроса, мы всегда старались решить его в первую очередь исходя из интересов своих спортсменов, — отметил Пархоменко. — Были достигнуты договоренности о выплате призовых по окончании этого сезона, в марте были выставлены соответствующие счета, но, к сожалению, буквально на следующий день членство нашей федерации в составе международной по известным причинам было временно приостановлено».