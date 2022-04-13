Международная федерация бобслея и скелетона два сезона не платит россиянам призовые

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) отказывается выплачивать российским спортсменам призовые деньги за два последних сезона. Об этом сообщила обладательница двух бронзовых медалей чемпионата мира 2021 года скелетонистка Елена Никитина.

«Я не получила призовые от международной федерации не только за олимпийский, но даже и за предолимпийский сезон, — цитирует ТАСС Никитину. — В таком же положении оказались все наши скелетонисты и бобслеисты. В международной федерации нам сказали, что мы не получаем деньги из-за того, что ребята-бобслеисты не вернули призовые за аннулированные позднее результаты. И что, если у них денег нет, то нам выплачивать все придется до тех пор, пока не будет перекрыта вся задолженность, размер которой мне неизвестен?»

«Потом мы разговаривали непосредственно с президентом IBSF Иво Ферриани и пытались его убедить в несправедливости такого отношения к нам и что мы не должны нести ответственности за других. Он нас попросил потерпеть немного и сказал, что за прошлый сезон мы получим деньги вместе с призовыми за этот сезон. Но теперь нам говорят, что против России введены санкции, поэтому никакие деньги нам по окончании сезона выплачены не будут», — добавила спортсменка.

Как отмечается, международная федерация ждет возврата призовых в первую очередь от пилота Александра Касьянова, срок дисквалификации которого за нарушение антидопинговых правил истек в декабре 2020 года. На запрос в Международную федерацию бобслея и скелетона с просьбой прояснить ситуацию с невыплатой призовых денег российским спортсменам ответ пока не получен.