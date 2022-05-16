Анатолия Пегова выдвинули на пост президента Федерации бобслея России от Москвы

Федерация бобслея и скелетона Москвы выдвинула Анатолия Пегова кандидатом на пост президента Федерации бобслея России, сообщил ТАСС президент московской федерации Владимир Козлов.

«Сегодня состоялось общее собрание нашей федерации, которое единогласно выдвинуло Анатолия Сергеевича Пегова на выборы президента Федерации бобслея России. Он имеет большой опыт управления и много помогает развитию нашего вида спорта», — приводит слова Козлова ТАСС.

Ранее сообщалось, что на пост президента Федерации бобслея России также будут претендовать глава Федерации бобслея Краснодарского края Петрос Гаспарян и бизнесмен Андрей Пимашков, который пойдет на выборы от Федерации санного спорта и бобслея Красноярского края. Выборы запланированы на 27 мая.

Действующий руководитель организации Елена Аникина приняла решение больше не претендовать на этот пост.