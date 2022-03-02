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Сегодня, 19:18

Международная федерация бобслея и скелетона приостановила членство России

Иван Шитик
Корреспондент

Исполком Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) единогласно согласился приостановить членство Федерации бобслея России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле. Также в организации подчеркнули, что полностью поддерживают рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) относительно неучастия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов и официальных лиц. Отмечается, что это решение не направлено против спортсменов.

В понедельник исполком МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать до соревнований российских и белорусских спортсменов. В организации добавили, что спортсмены и команды из России и Белоруссии могут участвовать только как нейтральные атлеты.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220302/sport-1776118532.html
Сборная России по бобслею
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