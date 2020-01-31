Черных и Мамедова победили в двойках на юниорском чемпионате Европы

Российские бобслеистки Любовь Черных и Елена Мамедова победили в соревнованиях двоек на юниорском чемпионате Европы в Инсбруке, совмещенном с этапом Кубка Европы.

Черных и Мамедова стали первыми со временем 1 минута 49,00 секунды.

В зачете молодежного чемпионата Европы, который также совмещен с этапом Кубка Европы в Инсбруке, россиянки Анастасия Макарова и Александра Иокст стали вторыми, проиграв 1,39 секунды немецкой двойке Ким Калики — Виктория Донике.

Немецкий дуэт победил в зачете этапа Кубка Европы. Второе место заняли Черных и Мамедова.