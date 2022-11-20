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Чемпионка-рекордсменка, красотка на немецком ТВ и примерная мама. Как менялась биатлонистка Магдалена Нойнер

Рекордсменка, красотка на немецком ТВ и мама: как менялась биатлонистка Нойнер
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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Как менялась Магдалена Нойнер.
Немецкая спортсменка — одна из самых титулованных в истории биатлона.
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Одна из самых титулованных биатлонисток в истории в настоящее время имеет к этому виду спорта лишь косвенное отношение. Магдалена Нойнер иногда работает в качестве ТВ-эксперта на немецком телевидении. Теперь она примерная жена и многодетная мама.

Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

А когда-то немецкая биатлонистка била рекорды и зарабатывала медали. Она завершила карьеру достаточно рано — ей было всего 25 лет. Но она сумела заработать солидную сумму в размере 1,6 миллиона евро, причем призовые составили всего 20 процентов от этого, а также стать настоящей легендой в Германии.

Магдалена Нойнер. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер с подарком. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

В 2017 году Магдалену официально включили в Зал славы немецкого спорта. Титулов в ее копилке предостаточно: Нойнер — 12-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, обладательница семи малых Кубков мира, трехкратная чемпионка мира по летнему биатлону.

Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Фото Getty Images

Эффектная блондинка всегда выделялась, причем не только спортивными достижениями, но и яркой внешностью. И радовала любителей биатлона своей ослепительной улыбкой. Магдалена и сейчас ведет активную жизнь, но уже не как спортсменка. У нее в приоритете семья. А одно из главных хобби — вязание, о котором Нойнер даже ведет блог.

Магдалена Нойнер. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магдалена Нойнер. Фото Соцсети
Фото Соцсети
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press
фото
Магдалена Нойнер
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