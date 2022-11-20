Чемпионка-рекордсменка, красотка на немецком ТВ и примерная мама. Как менялась биатлонистка Магдалена Нойнер
Одна из самых титулованных биатлонисток в истории в настоящее время имеет к этому виду спорта лишь косвенное отношение. Магдалена Нойнер иногда работает в качестве ТВ-эксперта на немецком телевидении. Теперь она примерная жена и многодетная мама.
А когда-то немецкая биатлонистка била рекорды и зарабатывала медали. Она завершила карьеру достаточно рано — ей было всего 25 лет. Но она сумела заработать солидную сумму в размере 1,6 миллиона евро, причем призовые составили всего 20 процентов от этого, а также стать настоящей легендой в Германии.
В 2017 году Магдалену официально включили в Зал славы немецкого спорта. Титулов в ее копилке предостаточно: Нойнер — 12-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, обладательница семи малых Кубков мира, трехкратная чемпионка мира по летнему биатлону.
Эффектная блондинка всегда выделялась, причем не только спортивными достижениями, но и яркой внешностью. И радовала любителей биатлона своей ослепительной улыбкой. Магдалена и сейчас ведет активную жизнь, но уже не как спортсменка. У нее в приоритете семья. А одно из главных хобби — вязание, о котором Нойнер даже ведет блог.