Чемпионка-рекордсменка, красотка на немецком ТВ и примерная мама. Как менялась биатлонистка Магдалена Нойнер

Немецкая спортсменка — одна из самых титулованных в истории биатлона.

Фото Getty Images

Одна из самых титулованных биатлонисток в истории в настоящее время имеет к этому виду спорта лишь косвенное отношение. Магдалена Нойнер иногда работает в качестве ТВ-эксперта на немецком телевидении. Теперь она примерная жена и многодетная мама.

Фото Global Look Press

А когда-то немецкая биатлонистка била рекорды и зарабатывала медали. Она завершила карьеру достаточно рано — ей было всего 25 лет. Но она сумела заработать солидную сумму в размере 1,6 миллиона евро, причем призовые составили всего 20 процентов от этого, а также стать настоящей легендой в Германии.

Фото Соцсети

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Фото Global Look Press

В 2017 году Магдалену официально включили в Зал славы немецкого спорта. Титулов в ее копилке предостаточно: Нойнер — 12-кратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира, обладательница семи малых Кубков мира, трехкратная чемпионка мира по летнему биатлону.

Фото Global Look Press

Фото Getty Images

Эффектная блондинка всегда выделялась, причем не только спортивными достижениями, но и яркой внешностью. И радовала любителей биатлона своей ослепительной улыбкой. Магдалена и сейчас ведет активную жизнь, но уже не как спортсменка. У нее в приоритете семья. А одно из главных хобби — вязание, о котором Нойнер даже ведет блог.

Фото Соцсети

Фото Соцсети