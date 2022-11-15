«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов
25-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон стал всемирно известен не только благодаря своим спортивным достижениям, но и слишком громким высказываниям. Он считает себя борцом за чистый спорт, из-за чего регулярно наезжает на российских спортсменов. Но настолько ли справедливы его возмущения в адрес наших атлетов?
Триумф в Пхенчхане
Многие узнали о Самуэльссоне только на Олимпийских играх 2018 года. До тех стартов он ничего выдающегося не показывал. В Пхенчхане же ему удалось заявить о себе. Себастьян стал серебряным призером в пасьюте, затем финишировал четвертым в индивидуальной гонке, а после выиграл золото в эстафете.
И, видимо, внушительные результаты открыли для шведа возможность говорить обо всем чем вздумается. Он высказывался на разные темы: от политики до допинга. И, конечно, не обошел стороной санкции россиян на Олимпиаде-2018, куда наши спортсмены отправились под нейтральным флагом и без гимна.
— Мне кажется, это не настоящее наказание. И без этого все говорят о сборной России. И то, что на форме написано «СБР», совсем ничего не меняет. Мне бы хотелось для них серьезных санкций, потому что у них была государственная допинговая программа и страна не хочет менять свое отношение к этой проблеме. Осознаю, что если наказать Россию, то мы сразу накажем и спортсменов, которые соревнуются честно. Но отношение к допингу в России не меняется, поэтому единственный способ изменить его — жесткие санкции, — заявлял он.
Проклятия от российских фанатов
Позже Себастьян отказывался участвовать в тюменском этапе Кубка мира. Все это привело к тому, что на него массово ополчились российские болельщики биатлона. Кто-то даже желал ему смерти в личных сообщениях. Спортсмену пришлось на время закрыть комментарии в своих социальных сетях.
— Все в курсе, какие сообщения мне присылают российские фанаты. Это нечестная реакция на то, что я намерен говорить и чего хочу добиться. Они не поняли мою главную цель. Мне всего лишь хочется честных соревнований. И я искренне верю, что и русские хотят чистый спорт. Я не испугался таких сообщений, неприятно, когда ты просыпаешься и читаешь, что тебя хотят убить. Россия до сих пор не выполнила то, что от нее просят, и пока не соответствует требованиям, — говорил в одном из своих интервью шведский биатлонист.
В 2019-м Себастьян в открытом письме, которое было опубликовано в издании Idrettspolitikk, потребовал отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.
— Из-за манипулирования данными в московской лаборатории больше нет другого выхода. Российский спорт должен быть очищен. Деятельность РУСАДА должна быть немедленно приостановлена. На самом деле, я не представляю, как атлеты из России могут и дальше продолжать соревноваться на международной арене, — негодовал биатлонист.
Он также призывал Всемирное антидопинговое агентство к ответу, критикуя их деятельность: «ВАДА, почему вы молчите? Речь идет о самом масштабном кризисе в истории организации и самом крупном скандале в истории мирового спорта. Весь мир ждет правосудия в отношении России. Спортсмены, болельщики и даже вице-президент ВАДА требуют от вас созвать экстренную встречу, чтобы страна, совершившая грандиозное мошенничество, была отстранена».
Главная жертва Самуэльссона
Больше всего от Самуэльссона досталось лидеру нашей мужской сборной Александру Логинову, который в прошлом был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Когда россиянин вернулся в спорт и начал завоевывать медали, Себастьян негодовал.
— Вы же все понимаете, что Логинов был наказан за использование допинга. Все настоящие спортсмены понимают, что если ты попался на ЭПО, то тебе уже нечего делать в спорте, — считает швед.
На ЧМ-2020 в Антхольце (Италия) Логинов стал победителем. Самуэльссон отказался поздравить россиянина.
— Ни за что не поздравлю Александра с победой. Мне нечего сказать ему. То, что он выступил, для меня просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. Казалось, что ВАДА дисквалифицировало Россию везде, и тут не должно быть российский спортсменов, после апелляции они спокойно приехали сюда, — заявил Себастьян.
И все бы ничего, но Самуэльссон почему-то не обращает внимания на другие скандальные истории с применением запрещенных препаратов. А вот немку Денизе Херманн, попавшуюся на допинге, он даже оправдал из-за ее возраста.
— Ошибка Херманн была очевидно не намеренной. Ей было всего 18 лет. Она была слишком молода. Есть очень большая разница с тем, что сделал Александр Логинов. ЭПО — это ЭПО. Его принимают целенаправленно. Это мои ощущения. И это не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с молодой Денизе, — говорил швед.