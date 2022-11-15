«Хотелось бы более серьезных санкций для русских». Как швед Самуэльссон наезжает на наших биатлонистов

Рассказываем, почему Себастьян Самуэльссон критикует российских спортсменов.

25-летний биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон стал всемирно известен не только благодаря своим спортивным достижениям, но и слишком громким высказываниям. Он считает себя борцом за чистый спорт, из-за чего регулярно наезжает на российских спортсменов. Но настолько ли справедливы его возмущения в адрес наших атлетов?

Триумф в Пхенчхане

Многие узнали о Самуэльссоне только на Олимпийских играх 2018 года. До тех стартов он ничего выдающегося не показывал. В Пхенчхане же ему удалось заявить о себе. Себастьян стал серебряным призером в пасьюте, затем финишировал четвертым в индивидуальной гонке, а после выиграл золото в эстафете.

И, видимо, внушительные результаты открыли для шведа возможность говорить обо всем чем вздумается. Он высказывался на разные темы: от политики до допинга. И, конечно, не обошел стороной санкции россиян на Олимпиаде-2018, куда наши спортсмены отправились под нейтральным флагом и без гимна.

— Мне кажется, это не настоящее наказание. И без этого все говорят о сборной России. И то, что на форме написано «СБР», совсем ничего не меняет. Мне бы хотелось для них серьезных санкций, потому что у них была государственная допинговая программа и страна не хочет менять свое отношение к этой проблеме. Осознаю, что если наказать Россию, то мы сразу накажем и спортсменов, которые соревнуются честно. Но отношение к допингу в России не меняется, поэтому единственный способ изменить его — жесткие санкции, — заявлял он.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Проклятия от российских фанатов

Позже Себастьян отказывался участвовать в тюменском этапе Кубка мира. Все это привело к тому, что на него массово ополчились российские болельщики биатлона. Кто-то даже желал ему смерти в личных сообщениях. Спортсмену пришлось на время закрыть комментарии в своих социальных сетях.

— Все в курсе, какие сообщения мне присылают российские фанаты. Это нечестная реакция на то, что я намерен говорить и чего хочу добиться. Они не поняли мою главную цель. Мне всего лишь хочется честных соревнований. И я искренне верю, что и русские хотят чистый спорт. Я не испугался таких сообщений, неприятно, когда ты просыпаешься и читаешь, что тебя хотят убить. Россия до сих пор не выполнила то, что от нее просят, и пока не соответствует требованиям, — говорил в одном из своих интервью шведский биатлонист.

В 2019-м Себастьян в открытом письме, которое было опубликовано в издании Idrettspolitikk, потребовал отстранить россиян от участия во всех международных соревнованиях.

— Из-за манипулирования данными в московской лаборатории больше нет другого выхода. Российский спорт должен быть очищен. Деятельность РУСАДА должна быть немедленно приостановлена. На самом деле, я не представляю, как атлеты из России могут и дальше продолжать соревноваться на международной арене, — негодовал биатлонист.

Он также призывал Всемирное антидопинговое агентство к ответу, критикуя их деятельность: «ВАДА, почему вы молчите? Речь идет о самом масштабном кризисе в истории организации и самом крупном скандале в истории мирового спорта. Весь мир ждет правосудия в отношении России. Спортсмены, болельщики и даже вице-президент ВАДА требуют от вас созвать экстренную встречу, чтобы страна, совершившая грандиозное мошенничество, была отстранена».

Александр Логинов. Фото AFP

Главная жертва Самуэльссона

Больше всего от Самуэльссона досталось лидеру нашей мужской сборной Александру Логинову, который в прошлом был дисквалифицирован на два года за ЭПО. Когда россиянин вернулся в спорт и начал завоевывать медали, Себастьян негодовал.

— Вы же все понимаете, что Логинов был наказан за использование допинга. Все настоящие спортсмены понимают, что если ты попался на ЭПО, то тебе уже нечего делать в спорте, — считает швед.

На ЧМ-2020 в Антхольце (Италия) Логинов стал победителем. Самуэльссон отказался поздравить россиянина.

— Ни за что не поздравлю Александра с победой. Мне нечего сказать ему. То, что он выступил, для меня просто формальность. Все это очень грустно для мирового биатлона. Казалось, что ВАДА дисквалифицировало Россию везде, и тут не должно быть российский спортсменов, после апелляции они спокойно приехали сюда, — заявил Себастьян.

И все бы ничего, но Самуэльссон почему-то не обращает внимания на другие скандальные истории с применением запрещенных препаратов. А вот немку Денизе Херманн, попавшуюся на допинге, он даже оправдал из-за ее возраста.

— Ошибка Херманн была очевидно не намеренной. Ей было всего 18 лет. Она была слишком молода. Есть очень большая разница с тем, что сделал Александр Логинов. ЭПО — это ЭПО. Его принимают целенаправленно. Это мои ощущения. И это не идет ни в какое сравнение с тем, что случилось с молодой Денизе, — говорил швед.