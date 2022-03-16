Россияне уступили белорусу, Сливко выиграла у всей сборной: масс-старт в Уфе

Победителями мега-масс-стартов на Кубке СБР и чемпионате страны в Уфе стали Никита Лобастов из Белоруссии и россиянка Виктория Сливко.

Мега-масс-старты — исключительно российское ноу-хау, на наших внутренних соревнованиях они проводятся уже не первый год. Идея, на самом деле, классная: дать возможность спортсменам из регионов или молодежи пробежаться рядом с лидерами сборной. При классическом формате количество участников ограничено 30 спортсменами, а в большом масс-старте — целых 60!

Правда, огромная толпа создает и неудобства. На любом стрельбище вряд ли будет 60 стрелковых установок. Поэтому первый рубеж стреляют по очереди: первая группа спортсменов уходит на «лежку», вторая — на очередной круг. Потом меняются местами. Выглядит это все немного экзотично, но уже после второго круга ситуация выравнивается и можно понять, кто же все-таки идет в лидерах.

Латыпов бежал на лыжах, которые подарил детям

С самого старта тон задавал Даниил Серохвостов. Для Дани эти соревнования чуть ли не важнее всех: на Олимпийских играх в Пекине он бежал всего две гонки, не попав в эстафету. А потом международный сезон внезапно кончился, хотя сил у Серохвостова осталось вагон.

В Уфе у него, как и у других россиян, были проблемы с инвентарем. Особенно это очевидно по сравнению с белорусами, у которых сервис на уровне Кубка мира. Наши же искали лыжи самостоятельно. У Серохвостова региональная команда вообще в Уфу не приехала, пришлось искать даже смазчиков. А Эдуард Латыпов, например, бежал мега-масс-старт на лыжах, которые ранее подарил... детской спортшколе!

— Я подарил лыжи детям в своем селе, а они вчера приехали сюда и сказали: «Может, тебе их отдать?» — рассказал Латыпов в эфире «Матч ТВ». — Я их откатал, и в эту погоду они подошли.

Вы когда-нибудь вообще такое слышали?..

Несмотря на все объективные сложности, Латыпов с Серохвостовым задавали тон с самого старта. Как потом признался Даниил, план был максимально растянуть группу, а на финише разбираться между собой. В принципе, все так и получилось, с поправкой на Никиту Лобастова. Экс-россиянин (до 2017 года выступал за Удмуртию) был безупречен в стрельбе, что в масс-старте едва ли не самое важное.

В итоге на заключительном рубеже оба россиянина промазали по разу и отправились на штрафной круг разбираться между собой за серебро и бронзу. А Лобастов комфортно финишировал еще и с национальным флагом. Из наших чуть свежее оказался Латыпов, который и взял титул чемпиона страны. Вторым в этой номинации стал Серохвостов, третьим — Карим Халили. Он в зачете открытого Кубка СБР был пятым, пропустив вперед еще и белоруса Смольского.

Драматичной получилась гонка у ветерана Евгения Гараничева. Женя, как и Лобастов, не промазал ни разу и после заключительного рубежа имел шансы даже на медали. Но вместо борьбы на дистанции внезапно остановился, перейдя почти на шаг. Что там случилось, виноваты проблемы со здоровьем или с инвентарем — неясно. Гараничев в своем стиле комментариев не дает.

Сливко одержала важную победу

У женщин уже традиционно для Уфы дела у россиянок в соперничестве с белорусами складываются лучше, чем у мужчин. Кристина Резцова после трех медалей на Олимпийских играх вообще непонятно откуда берет силы. Но в мега-масс-старте Кристина боролась так, словно речь шла еще об одной олимпийской награде.

Решил все, как это обычно бывает в масс-стартах, последний рубеж. Там Резцова ошиблась трижды, перечеркнув все шансы не только на победу, но и на пьедестал. Зато Виктория Сливко была безупречна и, как и Лобастов, ушла на заключительный круг в гордом одиночестве. Любопытно, что Сливко, хоть и выступает за Россию, готовилась по планам тренера сборной Белоруссии Андрея Падина.

Для Виктории, которая в этом году на Кубке мира не выступала, это очень важная победа. И возможно, шанс вернуться в основу на будущий сезон. Второй финишировала еще один признанный снайпер Лариса Куклина, а Ирина Казакевич опередила в борьбе за бронзу Светлану Миронову. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова — только пятая.

Биатлон. Кубок СБР

Уфа

Большой масс-старт

Мужчины. 15 км

1. Никита Лобастов (Белоруссия) — 41:03.0 (0)

2. Эдуард Латыпов (Башкортостан) +12.1 (2)

3. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +12.5 (2

Чемпионат России

1. Эдуард Латыпов (Башкортостан) — 41:15.1 (2)

2. Даниил Серохвостов (Новосибирская область/Алтайский край) +0.4 (2)

3. Карим Халили (Москва) +26.7 (1)

Женщины.

Масс-старт. 12,5 км

1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 38:03.8 (0)

2. Лариса Куклина (ЯНАО) +9.5 (0)

3. Ирина Казакевич (Свердловская область) +24.2 (2)