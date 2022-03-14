На Кубке России феерят белорусы. Они разносят основу нашей сборной в пух и прах

Скандальные результаты соревнований в Уфе.

Открытый Кубок СБР

Гонка преследования

Мужчины

1. Антон Смольский (Белоруссия) — 35.32,5 (3)

2. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 15,0 (2)

3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 22, 2 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 44,6 (2)

5. Кирилл Бажин (Россия) — 44,7 (2)

6. Рустам Каюмов (Россия) — 45,0 (2)

8. Даниил Серохвостов (Россия) — 1.20,5 (4)

9. Евгений Гараничев (Россия) — 1.20,5 (4)

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.31,4 (4)

15. Антон Бабиков (Россия) — 2.04,8 (1)...

21. Александр Логинов (Россия) — 2.18,1 (6)

Женщины

1. Динара Алимбекова (Белоруссия) — 31.48,8 (2)

2. Ирина Казакевич (Россия) — 1.09,2 (3)

3. Кристина Резцова (Россия) — 1.18,6 (6)

4. Ирина Лещенко (Белоруссия) — 1.27,4 (3)

5. Лариса Куклина (Россия) — 1.51,6 (1)

6. Виктория Сливко (Россия) — 2.22,8 (2)

7. Светлана Миронова (Россия) — 2.46,7 (6)

14. Татьяна Акимова (Россия) — 3.57,8 (2)

Свежая новость на сайте СБР: Карим Халили — чемпион России в гонке преследования. Сам спортсмен такой победе едва ли рад — он финишировал лишь четвертым.

Разгадка простая — в соревнованиях участвовали биатлонисты из Белоруссии. И они разделали нашу сборную под орех. В мужской гонке преследования заняли весь пьедестал!

Выиграл Артем Смольский. Снова. Двумя днями ранее он выжигал в спринте. И если его победа не сильно удивительна — он в мировом топе и, например, на этапе Кубка мира в Рупольдинге взял две личные бронзы, — то вот второе и третье места его коллег по сборной удивляют.

Дмитрий Лазовский отстоял серебро спринта. При этом в Кубке мира он лишь в пятом десятке. Ниже Александра Поварницына. Успехи Лобастова еще скромнее, в тотале Никита лишь 74-й. И выше 25-го места ни в одной гонке на таком уровне не поднимался за всю карьеру. Зато тут, в Уфе, спокойно расправляется с Логиновым, Латыповым и остальными нашими сборниками.

Белорусам ничуть не проще

Очевидно, что российская сборная сейчас совершенно разобрана. Причин этому несколько. С одной стороны, отпустило после Олимпиады. Откуда практически все вернулись с медалями. С другой, сильно ударило по мотивации отстранение от международных стартов.

В какой-то степени понять спортсменов можно. Всем нам сейчас тяжело, временами накатывает апатия — непросто смириться с новыми реалиями, перестроить в голове все планы. Но оправдывать этим профессионалов — нельзя.

И белорусы — отличный тому пример. Думаете, им проще?

Если все наши о внезапном конце международного сезона рассуждали философски, то тот же Смольский после спринта завелся при первом же вопросе на этот счет.

— Конечно, я хочу бегать именно на Кубке мира. Особенно сейчас. Я ведь реально мог бы попасть в топ-10 по итогам общего зачета. Это было бы историческое достижение для нашей страны.

Но его новые реалии почему-то не разрушили. Тренер белорусов Андрей Падин сказал, что команда провела хороший сбор накануне. Все поговорили друг с другом: «Да, ситуация неприятная. Но если опустить руки, лучше точно не будет».

Надо учиться у соседей

Не скрывает глубочайшего разочарования пропуском Кубка мира Динара Алимбекова. Она-то вообще была в топ-3! Невероятная для российских девушек высота. Представьте, каково ей.

Ничего, приехала в Уфу, выиграла преследование с огромным преимуществом, финишировала с флагом.

— Было бы некрасиво приехать — и много проигрывать, — объяснила она после.

Профи. И нашим спортсменам хорошо бы сейчас не раскисать, а перенимать лучшее. Учиться можно в любой ситуации.