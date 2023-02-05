«Если на Олимпиадах выступали в нейтральном статусе, то чего сейчас дискутировать?» Мнение Ивана Черезова

Призер зимних Игр — о занятиях хоккеем, «Ижевской винтовке» и возвращении россиян на международную арену.

В московских Лужниках прошла биатлонная «Гонка звезд». Победители и призеры Олимпиад и чемпионатов мира бежали в паре со знаменитыми любителями этого вида спорта: певцами, теле- и радиоведущими, представителями других видов спорта. Победу в соревнованиях одержал дуэт телеведущей Ольги Петриковой и двукратного призера зимних Игр, руководителя Федерации биатлона Удмуртии Ивана Черезова. После гонки «СЭ» поговорил с Черезовым о подготовке к «Ижевской винтовке», уходе спортсменов в другие регионы и возвращении наших биатлонистов на Кубок мира.

Почему мы одних правил придерживаемся, а других нет?

— Какие ощущения, когда стоишь на верхней ступеньке пьедестала?

— Была ностальгия, когда первый рубеж отстрелял без ошибок, а ребята пошли на круги и передал первым эстафету.

— Как держите себя в форме?

— Никак. В хоккей играю. Сейчас второй раз встал на лыжи за всю зиму.

— Не стреляете в тире?

— Нет. Некогда, работы достаточно. Тяжело находить на все время. На самом деле это отговорки. На хоккей хожу. Потому что всю жизнь занимался циклической нагрузкой. Это же определенное утомление, усталость. А ты должен получать удовольствие от этого. Если получаешь удовольствие, тогда делаешь любую нагрузку. В игровых видах спорта, таких как хоккей, постоянная динамика, эмоции. Это затягивает.

— Как идет подготовка к ижевским гонкам чемпионата России?

— Да, подготовка идет. Сделали небольшие изменения в судейском домике. Понятно, что он достаточно древний. Приводим в порядок. Будет зона активностей и развлечения для болельщиков, комментаторы на стадионе.

— То есть будет не такая «Ижевская винтовка», которую обычно привыкли видеть?

— Да. Сюда же приезжают все спортсмены сборной, еще из белорусской команды. Поэтому внимание повышенное. Это вызывает волнение. Хочется, чтобы достойно провели. Понимаем, что есть вещи, над которым нужно работать.

— Приятно, что, несмотря ни на что, Ижевск остается важным местом в календаре российских стартов? Раньше по итогам «Ижевской винтовки» проходил отбор на этапы Кубка мира и Кубка IBU, сейчас чемпионат России поставили на февраль — в параллель чемпионату мира.

— Конечно, приятно. «Ижевская винтовка» — это же история. Она проводится более 50 лет. Не так много соревнований может такой историей хвастаться. Ее нужно ценить, помогать, поддерживать. Конечно, непростое время. Но мы со своей стороны стараемся и ищем возможности, чтобы комплекс соответствовал нормам, которые необходимы.

Масс-старт в Раубичах. СБР

— Недавно прошли этапы Кубка Содружества в Раубичах. В какой-то из гонок в топ-20 заехали четыре человека из Удмуртии — Поварницын, Мухамедзянов, Лобастов и Емерхонов. Целая эстафетная команда. Правда, сейчас за регион выступает только Мухамедзянов. Какие чувства у вас это вызывает?

— Конечно, приятно, что ребята, которые прошли школу у нас, бьются на высоком уровне. Да, ребята уходят. Но все равно считаю, что наша тренерская школа готовит хороших спортсменов. Все ребята трудолюбивые. Несильно Удмуртия балует их излишками. Где-то понимаешь, почему уходят. Тот же Саша Поварницын уже много отбегал за регион на международных стартах. Неизвестно, когда нас на них пустят. Поэтому сказал: «Хорошо. Иди с Богом».

— Но Емерхонов не так просто уходил в это межсезонье.

— Да, непростая история. Парень еще по юниорам бегал в прошлом году. Для тренировочного процесса у них все есть. Они в сборной. Есть патроны, экипировка. Но он пошел в команду Татарстана, где денег больше предлагают. Это его не первая попытка. Еще до меня во главе федерации он планировал уходить. Изначально был так настроен. Меня, конечно, критикуют — за то, что не отпускал. Но есть правила, которые приняты Союзом биатлонистов России. Почему мы одних правил придерживаемся, а других нет? Во-вторых, тренерам, которые с ним столько лет работали в Удмуртии, положена компенсация по нормам СБР. Мы разговаривали с президентом Федерации биатлона Татарстана. Объяснял: «Не деньгами же прошу. Приобрети нам что-нибудь эквивалентное этой сумме: лыжи, ботинки, палки». В таком ключе был разговор. Что давай нормальные отношения выстраивать. Но вот...

Евгений Емерхонов. Фото Соцсети

В зарубежных странах создается отрицательное мнение в нашу сторону

— Ульяна Нигматуллина на днях родила. Поздравили уже?

— Только сейчас узнал. Поздравляю, желаю здоровья малышке, ей, конечно, и мужу Ильшату. Конечно, жизнь станет другой, необычной. Надо набраться терпения и получать удовольствие, насколько это возможно.

— Ждете ее возвращения?

— Не загадываю. Это будет ее решение. Если захочет и сможет, то мы, конечно, поможем и поддержим. Тем более последние четыре года, которые она работала после Пхенчхана, были непростыми для нее. Она работала с командой Удмуртии, в том числе в олимпийский год. Всячески помогаем при наших возможностях.

Ульяна Нигматуллина. Фото Global Look Press

— Упомянули, что непонятно, когда мы вернемся на международную арену. Сейчас много разговоров ходит про нейтральный статус. Как вы к нему относитесь?

— Положительно. Это же было в последние годы. Пусть выступают. Мы же все смотрим, все болеем за ребят. Олимпиады проходили с таким статусом. Если так было, то чего сейчас дискутировать?

— Когда вы выступали, на Кубке мира была действительно праздничная атмосфера с ощущением биатлонной семьи. Как думаете, когда эта атмосфера для нас вернется?

— Не знаю, сложно сказать. У общественности же формируют мнение, которое надо. Имею в виду, в зарубежных странах. Многое не знают. Создается такое отрицательное мнение в нашу сторону.

— Чем вы сейчас занимаетесь помимо поста главы Федерации биатлона Удмуртии?

— У меня же основная работа заместитель председателя Государственного совета Удмуртской Республики. Этим занят все время. Нагрузка серьезная, работы много.

— Не обидно, что не вошли в исполком СБР?

— Нет. Все понимаю. Я голосовал на выборах за Нуждова Алексея Викторовича. Считаю, что он пользы биатлону принесет больше. Это мое мнение. Поэтому логично, что, раз Виктор Викторович (Майгуров) выиграл, я не в исполкоме. Нет никаких обид.

— Удалось с Майгуровым сохранить хорошие рабочие отношения?

— Да. Если есть какие-то моменты, созваниваемся, проводим встречи. Ничего здесь такого нет. Негатива по отношению к нему не было. На выборах исходил из того, кто принесет больше пользы нашему любимому виду спорта.