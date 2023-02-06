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Пенная вечеринка, русская бабушка, ныряние с аквалангом: редкие кадры Магдалены Нойнер

Отдел фото «СЭ»
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Магдалена Нойнер.
Как проводила время двукратная олимпийская чемпионка.

Несмотря на довольно раннее завершение карьеры, Магдалена Нойнер навсегда вписала свое имя в историю мирового биатлона. Она запомнилась всем не только своими достижениями, но и активностью вне спорта. Предлагаем посмотреть на редкие кадры из жизни одной из самых титулованных биатлонисток.

Как менялась Магдалена Нойнер. Чемпионка-рекордсменка, красотка на немецком ТВ и примерная мама. Как менялась биатлонистка Магдалена Нойнер

Кроме погони за многочисленными медалями титулованная спортсменка попробовала себя и в разных других интересных мероприятиях: в художественном мастер-классе, плавании с аквалангом, пенных вечеринках и пляжных фотосессиях.

Магдалена Нойнер на рисовальном мастер-классе. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер ныряла с аквалангом. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер на пенной вечеринке. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images

Немка успевала заниматься своим любимым биатлоном и попробовала себя в других видах спорта. Магдалена не раз принимала участие в благотворительных турнирах по гольфу.

Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер любит играть в гольф. Фото Global Look Press

В 2008 году спортсменке в Эстерсунде довелось встретиться со своей «тезкой», только не человеком, а лосенком Нойнер. Имя для детеныша выбрали в честь 12-кратной чемпионки мира еще до рождения, поскольку за год до этого события Магдалена фотографировалась с беременной мамой лосихи — Брендой.

Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press

А во время фотосессии в Антерсельве биатлонистка вдоволь набегалась еще с одним животным — собакой Рокки.

Магдалена Нойнер. Фото Getty Images

За свою карьеру Магдалена посетила множество стран, включая и Россию. Немка участвовала в соревнованиях в Ханты-Мансийске несколько раз, и этот город оставил у нее только положительные эмоции, особенно оттого, что стал местом, где она провела свой последний этап Кубка мира. А в 2011 году немке удалось не только принять участие в гонках, но и прокатиться с ледяной горки, залезть на мамонта и увидеть настоящую русскую бабушку.

Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images

После окончания спортивной карьеры немецкая спортсменка — частая гостья на светских мероприятиях, например на национальных фестивалях.

Магдалена Нойнер. Фото Getty Images
Магдалена Нойнер. Фото Getty Images

Магдалена даже успела поучаствовать и в футбольном матче: в 2012 году она вынесла главный трофей Кубка Германии перед началом финальной игры между «Баварией» и «Боруссией».

Магдалена Нойнер. Фото Getty Images

Источник фото: Getty Images, Global Look Press

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Магдалена Нойнер
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