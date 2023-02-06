Пенная вечеринка, русская бабушка, ныряние с аквалангом: редкие кадры Магдалены Нойнер

Как проводила время двукратная олимпийская чемпионка.

Несмотря на довольно раннее завершение карьеры, Магдалена Нойнер навсегда вписала свое имя в историю мирового биатлона. Она запомнилась всем не только своими достижениями, но и активностью вне спорта. Предлагаем посмотреть на редкие кадры из жизни одной из самых титулованных биатлонисток.

Кроме погони за многочисленными медалями титулованная спортсменка попробовала себя и в разных других интересных мероприятиях: в художественном мастер-классе, плавании с аквалангом, пенных вечеринках и пляжных фотосессиях.

Немка успевала заниматься своим любимым биатлоном и попробовала себя в других видах спорта. Магдалена не раз принимала участие в благотворительных турнирах по гольфу.

В 2008 году спортсменке в Эстерсунде довелось встретиться со своей «тезкой», только не человеком, а лосенком Нойнер. Имя для детеныша выбрали в честь 12-кратной чемпионки мира еще до рождения, поскольку за год до этого события Магдалена фотографировалась с беременной мамой лосихи — Брендой.

А во время фотосессии в Антерсельве биатлонистка вдоволь набегалась еще с одним животным — собакой Рокки.

За свою карьеру Магдалена посетила множество стран, включая и Россию. Немка участвовала в соревнованиях в Ханты-Мансийске несколько раз, и этот город оставил у нее только положительные эмоции, особенно оттого, что стал местом, где она провела свой последний этап Кубка мира. А в 2011 году немке удалось не только принять участие в гонках, но и прокатиться с ледяной горки, залезть на мамонта и увидеть настоящую русскую бабушку.

После окончания спортивной карьеры немецкая спортсменка — частая гостья на светских мероприятиях, например на национальных фестивалях.

Магдалена даже успела поучаствовать и в футбольном матче: в 2012 году она вынесла главный трофей Кубка Германии перед началом финальной игры между «Баварией» и «Боруссией».

Источник фото: Getty Images, Global Look Press