«Понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра — мы». Интервью с Виктором Майгуровым

Глава Союза биатлонистов России — об импортозамещении, отношении к хейту и заявлениях МОК.

Россия считается лыжной страной. Это подтверждают и результаты, которые показывали наши спортсмены на крупных международных соревнованиях. Но только своих побед на чемпионатах мира и Олимпиадах российские лыжники и биатлонисты добивались на лыжах немецких, французских, норвежских, австрийских производителей. У нас в стране профессиональный инвентарь для этих видов спорта просто не делали.

Международные санкции позволили взглянуть на собственное производство по-другому. В Инновационном центре ОКР состоялась презентация отечественного бренда лыж и лыжного инвентаря. Проект реализуется в сотрудничестве с Союзом биатлонистов России в рамках программы импортозамещения в области спортивной индустрии.

Понятно, что за короткий срок невозможно создать лыжи, которые были бы конкурентоспособными с лидерами мирового рынка. Начальник сервис-бригады сборной России по биатлону Александр Печерский, который участвует в проекте, говорит, что сейчас цель-мечта — это чтобы хотя бы один спортсмен выступил на отечественных лыжах на следующей Олимпиаде. Понимает сложность задачи и президент СБР Виктор Майгуров.

— Уступают ли отечественные лыжи импортным? — наивный вопрос Майгурову.

— До сих пор еще ни один российский спортсмен не выступал на российских лыжах на международных соревнованиях. Жалко, что такая огромная страна и нет высококачественного инвентаря. Думаю, благодаря этому проекту мы эту ситуацию изменим. Хочу сказать, что это качественная продукция. На этих лыжах я уже проехал около 100 километров. Хорошее скольжение. На уровне ведущих производителей. Мы понимаем, что у нас много работы, чтобы сборная команда России начала выступать на этих лыжах. Сейчас наши ребята уже их пробуют. Карим Халили катался на них в Рыбинске. Но мы первую партию лыж рассылаем в регионы для того, чтобы получить обратную связь.

— Если бы эти лыжи были вашими первыми?

— Это было бы классно. Я бы тогда все выиграл. Радует, что это делают у нас в стране.

После презентации корреспондент «СЭ» поговорил с Виктором Майгуровым не только о новых лыжах.

Виктор Майгуров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Обидно, что не было своих лыж. Мы летаем в космос, ракеты делаем

— Почему так долго ждали российские лыжи?

— Даже не знаю, к кому этот вопрос. Обидно, да. Мы летаем в космос, ракеты делаем. Тот же вопрос, почему мы используем импортные оружие и патроны, которых сейчас дефицит, потому что границы закрыты. С другой стороны, этот проект родился. Нет худа без добра. С удовольствием принимаем участие в тестировании этой продукции, даем свое резюме. Так как что сегодня ни изобретай, если нет полевых тестов, то бесполезно что-то сделать, чтобы у тебя кто-то купил. Как я уже говорил, если сборную команду как-то удается обеспечивать высококачественным инвентарем, то у наших региональных команд нет возможности за большие деньги, которые реально стоят лыжи, их купить. Поэтому данные лыжи уже на сегодняшний день могут являться вариантом для молодежи. У компании есть планы развиваться. К сожалению, в России нет высококлассных технологов, кто бы понимал, как правильно сделать. Наверное, их есть единицы. А этот процесс непростой. На первый взгляд простая коробка [лыж], а внутри там много чего интересного.

— У вас хорошая связь с ФЛГР и Еленой Вяльбе. Почему только биатлон презентует новые лыжи?

— Я себя не отделяю от лыжных гонок. Мы с Еленой Валерьевной сотрудничаем по всем вопросам. У нас один вид спорта, мы на одном инвентаре бегаем.

— Как относитесь к идее, чтобы лыжники и биатлонисты выступали в соревнованиях друг друга?

— Если мы у лыжников можем спокойно участвовать, то лыжникам в биатлоне будет сложнее. Все-таки навыки обращения с оружием нужно тренировать. Но опять же хочу сказать спасибо Елене Валерьевне, что она допускает наших спортсменов к участию в чемпионате России по лыжным гонкам. Если раньше это было сложно, то в этом году нам пошли навстречу.

— Если лыжники попросятся к вам на чемпионат России, то это будет сложно технически?

— Нереально.

Павел Ростовцев. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Все, кто бойкотировал Олимпиаду, ничего хорошего не получили

— В СБР в этом году появился новый человек. Павел Ростовцев назначен вице-президентом по спорту с функционалом главного тренера сборной. Удивились высокому уровню хейта по поводу его назначения?

— Я предполагал, что будет определенный хейт. Этот хейт создают один-два человека. Он понимает, что такое один-два человека на всю Россию. Знаю его более 30 лет и как спортсмена, и как приятеля, и как руководителя. Сегодня не вижу другой кандидатуры, кто может консолидировать команду. Он уже очень эффективно занимается своей работой, проводит с командой по несколько совещаний в день, выезжает к ним. Это огромный пласт. Потому что от нас все требуют медали олимпийских игр. Но этой работой нужно заниматься сейчас. Честно скажу, что у меня на все времени не хватает. А сборная команда — это ежедневная работа от звонка до звонка. Повторюсь, лучше кандидатуры кроме него я сегодня не вижу. Если мне предложат еще кого-то, то готовы рассмотреть.

— Вы рассказывали, что продолжаете общение с IBU. Изменилось ли это общение в связи с последними заявлениями МОК? Появились ли какие-то новые вводные?

— Они тоже не скрывают того, что ориентируются на решение МОК. Абсолютно не абстрагируются, не говорят, что против. Так или иначе, все решения по большинству видов спорта будут консолидированы. Как у всех, так и в биатлоне.

— Позитива насчет 2026 года у вас стало больше?

— В меньшей степени об этом думаю. Думаю о том, как к этому подготовиться. А как будет развиваться ситуация? Мы же понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра — мы.

— Глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призывал бойкотировать Олимпиаду в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к этому?

— Поддерживаю Станислава Алексеевича (Позднякова. - Прим. «СЭ»). Он хорошо об этом сказал, что все, кто бойкотировал Олимпийские игры, ничего хорошего от этого не получили.