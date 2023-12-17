Судейский скандал добавил Лазовскому спортивной злости. Белорус финишировал с флагом в Уфе

Итоги второго этапа Кубка Содружества.

Кубок Содружества. 2-й этап. Уфа

Большой масс-старт, мужчины

1. Дмитрий Лазовский (Белоруссия) — 42.03,3 (2)

2. Александр Логинов (Россия) — 25,6 (3)

3. Антон Бабиков (Россия) — 32,8 (3)

Большой масс-старт, женщины

1. Виктория Сливко — 38.37,3 (1)

2. Анастасия Егорова — 12,2 (2)

3. Наталья Гербулова — 16,7 (2)

Российские и белорусские биатлонисты завершили год соревнованиями в Уфе на втором этапе Кубка Содружества. Старты в Башкирии получились богатыми на события: начиная от истории про условия проживания в гостинице, разлетевшейся по всем новостным лентам, заканчивая уникальными перестановками в итоговом протоколе гонки.

Спортивная злость Лазовского

Если выбирать главного героя этапа, то таковым можно назвать Дмитрия Лазовского. Во второй соревновательный день он стал самым обсуждаемым биатлонистом. Все из-за цепочки ошибок. История началась на третьем огневом рубеже гонки преследования, на котором Лазовский был в борьбе за топ-6. Однако, закрыв две мишени, он увидел, что оставшиеся три уже тоже закрыты. Оказалось, что стоящий на соседнем коврике Петр Пащенко стрелял по установке белоруса. Дмитрий поднял руку, ожидая, что к нему подойдут судьи, но ничего не произошло. Тогда Лазовский отстрелял обойму в закрытую установку (финиш с заряженной обоймой приведет к дисквалификации) и отправился на дистанцию.

Белорус финишировал 10-м и был очень недоволен на финише. Жюри пересмотрело момент и вычло из результата Дмитрия 1 минуту 10 секунд. Таким образом, он переместился с 10-й на 4-ю позицию в итоговом протоколе. Правда вышло, что протокол еще не итоговый. Многие обратили внимание, что судьи вычли из результата Лазовского слишком много, а именно все время, которое он провел на третьем рубеже, хотя должны были вычесть с момента, когда он поднял руку, до момента первого выстрела. Подавать протест было уже поздно. Даже успели провести не только церемонию награждения, но и женскую гонку преследования. Но все-таки жюри пересмотрело эпизод и вычло 30 секунд из результата Лазовского. Таким образом, белорусский биатлонист опустился с 4-го на 6-е место.

На следующий день в большом масс-старте для белоруса уже все обошлось без курьезов. Наоборот, история с перестановками в гонке преследования в какой-то мере помогла ему. Лазовский финишировал первым с флагом.

— Каково финишировать с флагом Белоруссии на этапе в Уфе?

— В принципе финиш с флагом родной страны — это непередаваемые ощущения, магия. Особенно когда в честь тебя играет гимн страны.

— После ситуации в гонке преследования не добавилось какой-то злости?

— Здоровая спортивная злость, конечно, собралась. На самом деле я был рад, что с результатами разобрались правильно. Изначально, когда меня поставили на четвертое место, было приятно, так как там есть свои бонусы. Но самому себе неприятно, потому что не совсем корректно это получалось. Когда поставили на шестое место, понимал, что это плюс-минус мое место в гонке с учетом моей стрельбы и ошибок. Так что хорошо, что все так решилось.

— Партнер по команде Максим Воробей, который выпал из топ-6, ничего не говорил?

— Жалко, что цветочная церемония не расширилась. Неприятно было сдвигать Макса. Но это спорт.

Доминирование группы Шашилова

В мужских стартах конкуренция между группами высокая. По две медали в копилку группы Каминского принесли Кирилл Бажин и Эдуард Латыпов, золото и серебро у Даниила Серохвостова, тренирующегося у Истомина, а в масс-старте вместе с белорусом Лазовским на пьедестале стояли Александр Логинов и Антон Бабиков, которые организовали свою мини-группу из трех человек (третий — Александр Поварницын).

У женщин же в Уфе была видна доминация группы Михаила Шашилова. В первый день в топ-6 спринта оказались четыре девушки с победой Тамары Дербушевой. Два оставшихся места заняли белоруска Сола (второе) и Виктория Сливко (третье). Во второй день в пасьюте весь пьедестал был у свердловчанок: Дербушева снова первая, Анастасия Шевченко с серебром, а Ирина Казакевич с бронзой.

— Объясни успехи свердловской команды в Уфе, — вопрос «СЭ» к Анастасии Шевченко после гонки преследования.

— Мне кажется, что повлияла морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.

В масс-старте, казалось бы, шашиловские остались без медалей. Однако победительница гонки Виктория Сливко, которая тренируется индивидуально, посчитала себя причастной к группе свердловского специалиста, ведь в ней работает ее личный тренер Андрей Падин.

— Я же тоже, можно сказать, шашиловская. Потому что в этой группе есть Андрей Викторович. Я немножко к ним отношусь. Поэтому мы, значит, опять впереди.

— Не было желания в их группе тренироваться, раз там уже есть Андрей Викторович?

— От того, что там Андрей Викторович, ничего не меняется. Потому что я хочу заниматься индивидуально. Мы с ним хорошо контактируем, все получается. Ничего не хочу менять.

Сливко была в Уфе самой стабильной биатлонисткой и встретит Новый год в желтой майке лидера.

— Желтую майку на елочку повесишь?

— У меня их уже много. Да, повешу. Это здорово. Хочу с ней до конца весь сезон. Буду к этому стремиться. Надеюсь, что все получится, — сказала Сливко.

Анастасия Егорова (слева), Виктория Сливко и Наталья Гербулова. Фото СБР

Гостиница раздора

Девушки из группы Истомина смогли взять в Башкирии только одну медаль — бронзу в последней гонке зацепила Наталья Гербулова. Перед стартом этапа ее видео из номера гостиницы завирусилось в интернете и наделало много шума. Кран, из которого льет не в раковину, а на пол, стал мемом. Но скандал негативно сказался на выступлении биатлонистки. Гербулова призналась, что ей было непросто справиться с ситуацией.

— Как для тебя проходил последний рубеж в масс-старте? — вопрос к Наталье.

— Тяжело. Непростая обстановка на рубеже. Ветер. Конечно, когда рядом стоит Вика Сливко, то немножко, не скажу, что ноги трясутся, но есть волнение. Плюс сыграло то, что на этих стартах случилось со мной. Сами знаете всю ситуацию, которая была с гостиницей. Я не такой человек, который «ай, пофиг». Я все равно переживаю. Потому что я в маму достаточно сердобольная.

— Ситуация сказалась на выступлении в первых гонках в Уфе?

— Конечно, неприятно. Думаю, что каждому человеку неприятно выслушивать какие-то негативные отзывы. Хотя я никого не обвиняла, ни на кого не негативила. Просто выставляют непонятно кем.

— Еще один этап будет в Уфе. Надеешься, что все изменится в лучшую сторону?

— Надеюсь, что сделают ремонт. С детства люблю это место, этот комплекс. Тут реально — вышел из гостиницы, сразу ботинки надел и поехал. Таких комплексов в России очень мало. Классно, что здесь сделают реконструкцию. Но еще раз повторяю: в гостинице, где идет ремонт, люди жить не должны. Потому что строительная пыль очень плохо влияет на наши легкие. А мы все профессиональные спортсмены. Здоровье — это главное, что мы должны беречь.

— Со всеми помириться удалось?

— Я ни с кем не ругалась. Это со мной ругались, так скажем. Очень обидно, что мужчины у нас более эмоциональны, чем женщины. Надеюсь, директор базы успокоился. Я еще раз извиняюсь. Спасибо за организацию Кубка Содружества.

Теперь у биатлонистов есть несколько дней на отдых. Розыгрыш Кубка Содружества продолжится уже после Нового года. Третий этап соревнований пройдет с 5 по 7 января в белорусских Раубичах.