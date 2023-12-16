«Если ничего судьи не примут, меня слили просто». Скандальная гонка в Уфе
Кубок Содружества. 2-й этап. Уфа
Гонка преследования, мужчины
1. Даниил Серохвостов (Россия) — 35.50,2 (4).
2. Кирилл Бажин (Россия) — 13,0 (1).
3. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.12,6 (7).
Гонка преследования, женщины
1. Тамара Дербушева (Россия) — 31/26,2 (1).
2. Анастасия Шевченко (Россия) — 19,4 (0).
3. Ирина Казакевич (Россия) — 43.7 (3).
Биатлон богат на различные внештатные ситуации. Например, в этом сезоне на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске опытный биатлонист Никита Поршнев вышел на спринт только с одной заряженной обоймой, поэтому на второй установке он «стрелял» без патронов. В мужской гонке преследования на проходящем в Уфе Кубке Содружества инцидент случился с белорусским биатлонистом Дмитрием Лазовским. Но если случай с Поршневым можно назвать курьезом, над которым сам Никита посмеялся, то ситуация с Лазовским получилась скандальной.
Спорное решение
Лазовский в пасьюте бился за места в топ-6 — так называемые цветы. Но помимо настоящих цветов биатлонисты первой шестерки на Кубке Содружества получают денежные призовые. На третьем огневом рубеже в гонке белорусский спортсмен, кажется, выбыл из этой борьбы. Как позже выяснится, виноват Петр Пащенко, который стрелял по установке Лазовского. Дмитрий стал 10-м и был эмоционален сразу после финиша.
— Что случилось на третьем рубеже?
— Не знаю. Закрыл две мишени, смотрю на третью, а установка закрыта. Судьи ничего не говорят. Я потерял достаточно много времени. Даже с таким штрафом боролся бы за шестерку. Если ничего судейская коллегия не примет, то меня слили просто. Установка сама по себе закрылась. Ничего не говорят, стрелять или не стрелять. Я выстрелил в установку и убежал. Судьи не могли понять, что происходит.
— Очень долго реагировали, да?
— Вообще никакой реакции. Я самостоятельно принял решение, что нужно добивать обойму и бежать дальше.
— Надеешься, что снимут время?
— Хотелось бы, чтобы был какой-то спортивный принцип. Скоро узнаем.
— Если не снимут, то что?
— Я десятый, получается. От меня больше ничего не зависит. Я спортсмен, который выступает на дистанции. Уже судьи должны действовать в интересах спорта и справедливости.
Но судьи все-таки приняли решение в пользу белоруса. Из его результата было вычтена 1 минута и 10 секунд. Таким образом, он переместился с десятой строчки на четвертую. Решение журналистам объяснил вице-президент СБР по проведению соревнований Иван Мелихов.
— Как всегда, решение по спорным моментам принимает жюри соревнований. Жюри соревнований собралось. Мы проанализировали ситуацию. Сказали, что была перекрестная стрельба. Лазовский потратил 1 минуту 10 секунд на рубеже. Это время было снято с его результата.
— Посчитали, что 1 минута 10 секунд?
— Мы не считали. У нас секундомер. Судьи вовремя зафиксировали начало сигнала от Лазовского и тогда, когда он ушел с коврика.
— Но он же стрелял по закрытым мишеням.
— У нас в правилах написано, что выстрелы должны быть направлены в сторону мишеней. Они были направлены в сторону мишеней.
— Разве он не должен был дождаться...
— Да, судьи должны были поднять установку, потом перезарядить. Процедура долгая. Он не стал ждать, а стал стрелять.
— Пащенко, который стрелял по установке Лазовского, не дисквалифицировали?
— Пащенко оставшиеся два выстрела сделал по своей установке. Он прошел три круга, которые были указаны непораженными на его шестой установке.
Пересмотр результатов
История на этом не закончилась. Не все оказались довольны таким решением жюри. Среди них Антон Бабиков, который в «цветы» никак не попадал, но решил вступиться за друга Александра Логинова, который с четвертой строчки переместился на пятую. Антон оставил комментарии в Telegram-канале журналиста Михаила Гончарова: «А можно увидеть судей, которые так умело обращаются с секундомером? Все ведь есть в трансляции. С момента, как он поднял руку, и до ухода с коврика прошло максимум 40 секунд». Также Бабиков добавил: «Нахождение на коврике было 1 минута ровно. 1 минута 10 секунд — это до отсечки. Но почему все молчат?»
Были недовольны и болельщики, которые активизировались под новостями об этом решении. Критика долетела до СБР, и жюри собралось еще раз. В итоге из результата Лазовского было вычтено 30 секунд, а он сам переместился с четвертого на шестое место. Иван Мелихов объяснил, что случилось: «1 минута 10 секунд — это время полного нахождения спортсмена на коврике: с момента его прихода до момента его ухода. Поэтому когда жюри соревнований в первый раз рассматривало инцидент, то это было принято за основу. Но жюри пересмотрело видео еще раз и убрало время с момента поднятия руки до следующего выстрела. Это было 30 секунд. Поэтому было принято решение, чтобы вычесть 30 секунд. Получилось, что Лазовский стал шестым».
Серохвостову было скучно
Тройка призеров в гонке преследования по сравнению со спринтом не изменилась, просто биатлонисты поменялись местами. Победу одержал Даниил Серохвостов. Он стартовал вторым, проигрывая Эдуарду Латыпову 18 секунд, но у трехкратного призера Олимпиады с самого начала не задалась стрельба. Поэтому после первого рубежа Серохвостов вышел в лидеры и почти всю гонку пробежал в одиночестве.
— Ты практически всю гонку бежал один...
— Да, скучно было. Я ждал кого-нибудь. Кирюху (Бажина) подождал. Специально промазал.
— О чем думаешь, когда один идешь?
— Как отработать круг тактически. Тут круг быстрый. Все повороты, уходы на спуск надо отрабатывать очень хорошо, чтобы экономно и эффективно тратить силы.
— Говорят, что ты лучший ногами.
— Не знаю. На последнем круге только половину круга отработал. Когда сказали, что преимущество 20 секунд, то бросил бежать. Может, лучший, может, нет.
— Первого места давно не было, да?
— Я даже не помню. Кажется, в том году до Нового года в Тюмени. Я масс-старт выиграл.
— Почему так скучно финишировал? Просто посмотрел на часы и не радовался.
— Сделал отсечку на часах для аналитики. Не знаю. Радости особо нет на этом этапе. Настроения нет бегать. Я хочу бегать, но настроение вялое из-за того, что холода и морозы. О другом думаю.
— О чем думаешь?
— Куда на Новый год поеду. У нас до Нового года будет небольшой выходной — дней шесть. Думаю, тренироваться или покататься на сноуборде. Меня эти мучают мысли, поэтому настроения нет.
Секрет свердловских биатлонисток
В женской гонке преследования сильнейшими стали свердловские биатлонистки, которых тренирует Михаил Шашилов. В чем секрет их успеха, корреспондент «СЭ» спросил у Анастасии Шевченко, которая финишировала второй, не допустив ни одного промаха.
— На финише плакала или мне показалось?
— Наверное, это слезы от мороза все-таки. Я счастлива, что так получилось. Смогла справиться с четырьмя рубежами.
— Тяжело было справиться?
— Во-первых, боковое солнце немножко смещает поправку. Плюс, как мне показалось, коврики немного скользкие. Все равно удалось справиться. На последнем рубеже сделала все, чтобы получился ноль.
— Волнения не было на последнем рубеже?
— Нет. Я себе говорю, что просто, Насть, сделай все, как ты умеешь на тренировке. Я встала спокойно и стрельнула.
— Объясни успехи свердловской команды в Уфе.
— Мне кажется, что это морозная гонка в Тюмени. Многие не захотели бежать, а мы, наоборот, в тот день подготовились. Приняли решение, что лучше сбегать масс-старт, чтобы в толпе подергаться, увидеть друг друга, чтобы в стрельбе в контакте все попробовать.
— В минус 40 в Тюмени тоже выходили на тренировку?
— Нет. Мы так не рискуем. В минус 25 стараемся не выходить. Все равно дает эффект на дыхательные пути. Мы занимались в зале и на станках делали работы.
Сам Шашилов с выводами своей подопечной не согласился.
— Как вы объясните такие хорошие результаты своей группы?
— Мотивация есть, стараются выкладываются, работаем. Все хорошо.
— Получается, что кто-то работал хуже?
— Не знаю. Много всего. Сезон длинный: сегодня вот так, завтра будет не так. Лишь на мгновение ты наверху, а затем можешь стремительно катиться вниз. Все может быть.
— Что самое главное в вашей команде? Дисциплина?
— Думаю, что да. Надо разговаривать, надо договариваться со спортсменами. Но это у всех так, не только у нас.
— Настя Шевченко сказала, что секрет успеха — это та самая тренировка в мороз в Тюмени. Согласны?
— Да так она лепит (смеется). Тогда они просто хотели бежать. Обе Шевченко, Томка (Дербушева), поэтому я не могла отказать им.
— Тамара вообще не мерзнет?
— Не, сейчас она начала мерзнуть. Раньше она не мерзла, когда была пышечкой (смеется). Сейчас подмораживает ее время от времени.
— Та гонка повлияла как-то на психологию девочек?
— Человек же заряжен стартовать, человек готовится. Все его мысли об этом. Он должен это выпрыснуть, а держать в себе нельзя, потому что это хуже бомбы.
Этап в Уфе закроют большие масс-старты. Мужчины начнут в 09.00, женщины — в 12.00 по московскому времени. Эти гонки станут последними для российских биатлонистов в 2023 году.