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Спортсмены вновь жалуются на состояние гостиниц в регионах. Давняя проблема вышла на новый уровень

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Наталья Гербулова пожаловалась на условия проживания во время соревнований.
Фото соцсети, Global Look Press
На проблемы с качеством сервиса давно закрывали глаза, но появление на внутренней арене звезд сборной страны вывело скандалы в публичную плоскость.

Прошел всего месяц после скандала вокруг гостиницы «Волга», куда заселили юниоров на этапе «Гран-при» по фигурному катанию в Самаре, как новые споры вокруг условий жизни спортсменов разгорелись уже в биатлоне. Накануне начала этапа Кубка Содружества в Уфе ряд биатлонисток выступили с возмущениями по поводу состояния номера, в который их поселили. Новый виток споров о том, имеют ли право элитные атлеты на особые привилегии (или просто на человеческий быт), заставил задуматься и над другим вопросом. А в каком вообще состоянии гостиничный и туристический сервис за пределами столиц?

Фигуристы получили выговор за вынос сора из избы

Этап Кубка Содружества в Уфе не успел начаться, как стал предметом жарких споров. И если первую тему — аномальных холодов — просто отмели, то вот условия в гостиничных номерах для спортсменов раскололи спортивное сообщество на два лагеря. Одни требуют для наших лучших спортсменов соответствующих их статусу условий (хотя порой этот статус и становится предметом шуток и подколов — как в случае с Александром Поварницыным, над которым по-дружески иронизирует Антон Бабиков). Другие, наоборот, говорят, что биатлонисты перестали чувствовать небо под ногами и не хотят жить, как вся остальная страна. Ситуация очень напоминает скандал месячной давности в фигурном катании, когда с похожими проблемами столкнулись молодые ребята на этапе «Гран-при» в Самаре.

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Тогда юным фигуристам посоветовали вспомнить благодатные «советские времена», когда о современных условиях невозможно было и мечтать. А недавно, как утверждают различные источники, и вовсе якобы вынесли выговор за то, что они посмели вынести свои возмущения в публичное пространство. Технически у ФФККР на подобные шаги есть даже юридическое право, ведь еще с прошлого сезона в фигурном катании действует внутренний Кодекс этики. Правоприменительной практики по нему нет, но формулировки размыты и касаются критики работы федерации. В биатлоне по счастью (по крайней мере пока) на спортсменов, которые по делу недовольны смесителем, из которого вода льется мимо раковины, и различной живностью у кроватей, административно давить не собираются. Более того, несмотря на попытки отрицать проблему, Наталью Гербулову и Екатерину Носкову переселили в другие номера.

Биатлонистка Екатерина Носкова
Екатерина Носкова.
Фото Global Look Press

В таких комнатах не должен жить вообще никто

Но ведь и предыдущий номер рассматривался изначально как вполне допустимый для проживания как приехавших на соревнования спортсменов, так и обычных туристов, решивших посетить столицу Республики Башкортостан. Вспомните замечания директора гостиницы «Волга» в Самаре, который в ответ на недовольства фигуристов предлагал вспомнить о стоимости проживания номера и уверял, что за эти деньги условия вполне адекватные. Но неужели кто-то всерьез может считать, что насекомые в гостинице — адекватно, какой бы ни была цена за отель? К тому же стоимость — понятие весьма относительное, и даже при текущем курсе валют можно найти во многих странах отличные номера, где можно не только умыться и выспаться, но и даже сытно позавтракать.

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Текущая внешнеполитическая история заставила нас посмотреть вглубь страны. Активизировали внутренние перелеты, в том числе с туристическими целями. Но у спортсменов выбор небольшой: они едут туда, где проходят соревнования. Сейчас вместо привычных альпийских шале может быть уфимская турбаза, и с этим мало что можно сделать. Но вот у обычного человека возможности по поездкам за рубеж хоть и усложнились, но не исчезли вовсе. Так что рассчитывать, что при таком отношении люди будут сознательно выбирать как место для проведения отпуска российские курорты, а не ту же Турцию или Таиланд, весьма наивно.

Ведь хочется, чтобы россияне проводили время у себя дома по собственному желанию, а не из-за отсутствия каких-либо альтернатив. И отсылки к прошлому тут явно не к месту, ведь когда-то считалось нормальным передвигаться на лошадях и отправлять друг другу бумажные письма, а сейчас мы привыкли к авиасообщению и безлимитному интернету прямо в кармане.

Биатлон
Наталья Гербулова
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