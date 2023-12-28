«Рождественская гонка» разочаровала. И дело не только в отсутствии российских биатлонистов

Организаторам биатлонного шоу в Германии пора подумать надо новыми форматами.

Рождественская гонка. Гилзенкирхен, Германия

Масс-старт

1. Франция (Симон, Ф. Клод) — 33.55,2 (4)

2. Германия (Кебингер, Долль) — 50,5 (4)

3. Норвегия (Тандреволд, Лагрейд) — 1.00,7 (5)

Гонка преследования

1. Франция (Симон, Ф. Клод) — 34.43,5 (3)

2. Норвегия (Тандреволд, Лагрейд) — 57,5 (3)

3. Словения (Клеменчич, Фак) — 1.08,2 (2)

В немецком Гельзинкирхене прошли традиционные биатлонные соревнования World Team Challenge, которые в России принято называть «Рождественской гонкой». Как и всегда, билеты на футбольную арену «Ауфшальке» было сложно достать, трибуны были забиты под завязку. Зрители получили то, за чем пришли — праздничную атмосферу. Но только этот праздник год от года становится скучнее. Воспоминаний от «Рождественской гонки» — 2023 останется не так много.

Слабый состав

История World Team Challenge началась в 2002 году. Тогда это выглядело свежо, модно и открывало биатлонистов с новой стороны. Формат гонок модернизировался, пробовали даже стрелять из лазерных винтовок (хоть они и не прижились), приглашали звезд. Однако в последнее время организаторы перестали быть новаторами и больше не хотят ничего менять, отчего этот старт начал приедаться.

Есть вопросы к составу участников в нынешнем году. В соревнованиях выступают десять пар. Но среди них было не так много топовых спортсменов. На старт вышли всего четыре представителя первой десятки общего зачета Кубка мира: норвежцы Ингрид Тандреволд и Стурла Лагрейд, француженка Жюлия Симон и Бенедикт Долль из Германии. К хозяевам больше всего вопросов. В отличие от других немцы выставили две команды, но в них не было ни Франциски Пройс, ни Ванессы Войт. В паре с Доллем бежала Ханна Кебингер — шестой номер в сборной Германии.

Не хватало харизмы братьев Бе и лучезарности Доротеи Вирер. Кстати, итальянцы в этот раз вообще не приехали в Гильзенкирхен. При этом весь стадион обклеен рекламой, билеты продаются хорошо. Почему бы не постараться собрать сильнейших, мотивируя их солидными денежными призовыми? Вспомните, как раньше на «Ауфшальке Арене» бегали Мартен Фуркад, Уле Эйнар Бьорндален, Антон Шипулин, Кати Вильхельм, Кайса Мякяряйнен. Да, в те времена на «Рождественскую гонку» заглядывали не самые мощные (с биатлонной точки зрения) японцы. Но это выглядело, как необходимая экзотика, добавляющая соревнованиям изюминку.

Совсем не стало и смешанных команд, когда в одном дуэте биатлонисты представляли разные сборные. Последний такой случай был в 2018 году, когда вместе бежали белоруска Дарья Домрачева и норвежец Бьорндален. Та гонка закончилась красивым финалом: Бенедикт Долль уступил на финише бронзу для Уле Эйнара и Дарьи. В тот год «Рождественская гонка» стала последней в карьере и для Домрачевой, и для Бьорндалена, и для Шипулина. Вообще в Гильзенкирхене многие ставили точку. Но сейчас эти соревнования не выглядят подходящими для финала.

Дарья Домрачева и Уле Эйнар Бьорндален. Фото Global Look Press

Французы защитили титул, Россия остается лидером по победам

«Рождественская гонка» — 2023 продемонстрировала несовершенность формата. Спортсмены бегут два вида: масс-старт и гонку преследования. В каждой нужно пройти 9 кругов, который в длину около двух километров, и восемь огневых рубежей. Передача эстафеты ведется после каждой стрельбы. За промах нужно пройти дополнительный 75-метровый штрафной круг.

В масс-старте чересчур уверенную победу одержали французы Фабьен Клод и Жюлия Симон. Только немецкая пара Долль-Кебингер проиграли им меньше минуты. Дальше отставания были серьезными. Однако в гонке преследования эти отставания делятся на два. При этом проигрыш на старте пасьюта не может быть больше 45 секунд. В результате получилось, что те команды, которые уступили французам в масс-старте две и три минуты, начинали новую гонку в одно время и в 45 секундах от лидера.

В пасьюте сокращенные отставания никак не смутили Клода и Симон. Уже к третьему огневому рубежу их превосходство над всеми стало больше минуты. Отставание чуть-чуть сокращали норвежцы, но все равно на финише проиграли очень много для такой скоротечной гонки с небольшим кругом.

Французы слишком быстро убили интригу борьбы за золото, защитив свое прошлогоднее чемпионство. Именно они подарили самые яркие моменты спортивного праздника в Гильзенкирхене в 2023-м. В первую очередь поразила стрельба Симон. За тем, как она быстро и точно поражает мишени, не успевала следить телевизионная камера. Зрители открывали рты от удивления, когда Жюлия вставала на коврик. А ее партнер добавил в гонку элемент шоу и дурачества. Фабьен понимал, что соперники очень далеко. Поэтому он притормозил перед финишной прямой и сделал мощное ускорение, как будто на соседней дорожке его кто-то догоняет. Этим он вызвал смех на стадионе. Других ярких хайлайтов «Рождественская гонка» — 2023 не оставила.

Победа французской команды оставляет Россию на первом месте в неофициальном медальном зачете за всю историю этих соревнований. У наших пар пять побед. Да, столько же у норвежцев. Однако у российских биатлонистов было больше вторых мест: три серебра против двух. При этом в двух последних сезонах наших биатлонистов в Гильзенкирхен не приглашают.