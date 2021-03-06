Девушки ссылаются на спад после чемпионата мира. А в Поклюке был взлет?

Биатлон. Кубок мира. Спринт

Женщины

1. Тирил Экхофф (Норвегия) — 18.48,4 (1 шт. круг)

2. Юлия Джима (Украина) — отставание 9,3 (0)

3. Лиза Виттоцци (Италия) — 15,0 (0)...

13. Ульяна Кайшева (Россия) — 41,4 (1)

24. Светлана Миронова (Россия) — 01.09,0 (2)...

32. Ирина Казакевич (Россия) — 01.23,7 (2)...

53. Лариса Куклина (Россия) — 01.53,0 (3)...

54. Евгения Павлова (Россия) — 01.54,3 (2)

68. Татьяна Акимова (Россия) — 02.10,8 (2)



Мужчины

1. Симон Дестье (Франция) — 22.58,0 (0)

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) — 2,4 (0)

3. Арнд Пайффер (Германия) — 4,4 (0)...

10. Эдуард Латыпов (Россия) — 37,2 (1)...

16. Карим Халили (Россия) — 53,4 (0)...

23. Александр Логинов (Россия) — 59,5 (1)...

34. Матвей Елисеев (Россия) — 1.20,8 (2)...

37. Евгений Гараничев (Россия) — 1.30,2 (1)...

65. Кирилл Стрельцов (Россия) — 2.02,5 (2)

В чешском Нове-Место продолжается один из последних этапов Кубка мира по биатлону. Сегодня прошли спринтерские гонки у мужчин и женщин, которые подтвердили неприятную тенденцию — женская сборная России сильно уступает по своему уровню мужчинам. И дело не в отличной форме парней, а в ужасном состоянии практически всех девушек. Уже в который раз никого из наших нет даже в десятке лучших, а свое слабость они оправдывают усталостью после чемпионата мира. Который, напомним, вся женская команда провалила.

Светлана Миронова. Фото Reuters

Миронова «устала» после неудачного чемпионата мира

После неудачи в эстафете мало кто ждал чего-то хорошего от женского спринта в Чехии. Единственная наша спортсменка, которая хотя бы в теории может составить конкуренцию лидерам общего рейтинга Кубка мира — Светлана Миронова и свой этап она провела в четверг паршиво. У Светланы очередной спад, который, по ее словам, накрыл биатлонистку после ЧМ в Поклюке.

«Аналитику не видела, но по ощущениям я сегодня тяжелая. Пошел небольшой спад после ЧМ. Надеюсь, после этого этапа вернусь в форму и все будет хорошо», — сказала Светлана. Она действительно выглядела не совсем готовой как во время эстафеты, так и сегодня во время спринта. И если к ходу Мироновой еще не так много вопросов — она работала пусть слабее Экхофф, Витоции и Джимы, но ее стрельба на стойке уже в который раз становится камнем преткновения. О какой борьбе за высокие места можно говорить с двумя промахами? Слова о спаде после гонок в Словении и вовсе удивительны, ведь начинала чемпионат мира Светлана с провального этапа смешанной эстафеты, пропуска гонки преследования после ужасного спринта, а завершила четырьмя промахами подряд в масс-старте.

На юниорском чемпионате — провал, Иродов и Первушин исключения

Проблема нашей команды в том, что, если проваливаются лидеры — некому их подстраховать. Так по девушкам лучшей сегодня была Ульяна Кайшева. 13-е место с одним промахом и 40-секундным отставанием — неплохой результат конкретно для Кайшевой, но не сильно спасающий россиянок в общей таблице рейтинга. Лариса Куклина считается стрелком, а уходит с трассы с тремя промахами на стойке. Ирине Казакевич не хватает опыта и стабильности, а Евгения Павлова и Татьяна Акимова радуют своими результатами очень редко, чтобы всерьез на них рассчитывать. Тем временем Белоруссия уже меньше чем в 50 баллах Кубка наций, Украина — в 200... Несколько успехов Юлии Джимы, Динары Алимбековой или Анны Соло, как из пятерки лучших мы вновь выпадаем.

Но еще страшнее, что особо некем тех же Павлову с Куклиной заменять. Чемпионат Европы и Кубки IBU подарили надежду, что у нас есть крутая молодежь — две Анастасии Шевченко и Гореева. Они ехали на чемпионат мира среди юниоров, который завершился сегодня в австрийском Обертиллиахе в статусе чуть ли не главных претендентов на «золото» во всех дисциплинах. Но в результате девушки турнир с треском провалили и уезжают из Австрии вообще без наград. Не сильно радуют и парни на ЮЧМ, финальная эстафета для них завершилась 10-ым местом с отставанием от лидеров почти в три минуты. Два промаха, четырнадцать дополнительных патронов и полная безнадега — так заканчивается турнир и для еще одной нашей надежды — Даниила Серохвостова.

С одной стороны ЮЧМ Россия завершила вторым общекомандным местом, уступили мы только Франции с новым талантливым поколением. Но все пять медалей россиян — это заслуги всего лишь двух людей, на которых, по сути, никто и не ставил. Про Дениса Иродова мы уже много писали, кроме него порадовал Михаил Первушин — у него две бронзы в спринте и гонке преследования. Союз биатлонистов России уже на радостях публикует радостные посты с итогами юниорского чемпионата в инстаграме, но только успехи Первушина и Иродова были не благодаря, а скорее вопреки. Сохранит ли Россия потенциал талантливых ребят с таким подходом, когда от молодежи требуют не развития, а побед прямо здесь и сейчас? Ведь те же норвежцы к ЮЧМ относятся прохладно — отправили третий состав, остались без «золота» и на восьмом общекомандном месте. Но разве вы сомневаетесь, что совсем скоро мы увидим новых Йоханнесов Дале и Струла Легрейдов?

Эдуард Латыпов. Фото AFP

Лучшим в мужской сборной вновь стал Латыпов

Последний, кстати, по итогам мужского спринта Нове-Место снова стал лучшим в норвежской сборной. У Бе снова не идет стрельба на стойке и Йоханнес в двух шагах от поражения в битве за Большой Хрустальный глобус молодым партнерам по сборной. На этот раз Легрейд четвертый, а Йоханнеса нет даже в десятке. Пришел в себя Эмильен Жалкен, который две последние гонки выдавал чуть ли не худшую «лежку» в истории биатлона. Выиграл Симон Дестье, во многом благодаря быстрой стрельбе. Себастьян Самуэльссон и Арнд Пайфер уступили ему считанные секунды, а остальные либо промахивались, либо сильно уступали ходом как Яков Фак.

Россияне следили за битвой грандов со стороны. Страданий как у девушек здесь точно нет, но и стойкости бороться с элитой на регулярной основе у наших парней тоже не наблюдается. Как физически, так и эмоционально команда не пришла в себя после вчерашней эстафеты. Особенно видно это было по Александру Логинову — он шел заметно слабее чем накануне, а промахи выглядят скорее следствием общей усталости.

«Не скажу, что более тяжеловато бежалось по сравнению с эстафетой, — сказал Логинов по итогам гонки. — Не скажу, что было очень тяжело, просто не мог развить ту скорость, на которой мог быть. К лыжам вопросов нет».

Тем временем лидером внутри российской команды постепенно становится Эдуард Латыпов. Уже которую гонку подряд именно Эдуард лучший среди наших. Если бы не промах последним выстрелом был бы шанс и за медаль побороться, хотя вряд ли Латыпову хватило бы сил выдать последний круг на уровне призеров гонки. В любом случае топ-10 — отличный результат и шанс на борьбу в гонке преследования. Порадовал и Карим Халили — снова чистая стрельба, правда при посредственной лыжной работе. Все-таки почти минута отставания — это перебор.

Про других мужчин много говорить не хочется. Елисеев, видимо, выдал все в эстафете и его на личную гонку уже не хватило — два промаха и привычно слабый ход. Евгений Гараничев промахнулся всего лишь раз, но на трассе был едва ли не худшим среди всех участников. К его месту в сборной может быть много вопросов, но, с другой стороны, кем его менять? Тот же Кирилл Стрельцов закончил гонку одним из последних и не попал в масс-старт.