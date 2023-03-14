Новозеландец — чемпион мира по биатлону! Фантастика стала реальностью

Кэмпбелл Райт встал на лыжи в 14 лет, винтовку взял пару лет назад, но уже выступил на Олимпиаде.

В Казахстане на прошлой неделе завершился чемпионат мира среди юниоров. Надо признаться, что к молодежным турнирам в биатлоне не было приковано большое внимание даже в те времена, когда на международные старты приезжала сборная России. С ЮЧМ россияне регулярно увозили охапку медалей, только интересовало это разве что специалистов. Что уж говорить сейчас, когда представителей России и Белоруссии на стартах под эгидой IBU нет.

Однако на турнире проходит немало интересного. Обойдемся без банальностей про возможность заглянуть в будущее и узнать, кто будет следующей звездой мирового биатлона. В конце концов, медали на юношеском уровне еще ничего не гарантируют. Главный сюжет идет прямо сейчас — ведь в биатлонную элиту стучится спортсмен из Новой Зеландии.

Первая победа биатлониста из Южного полушария

Что бы ни случилось, Кэмпбелл Райт уже вписал себя в историю. Ни до, ни после чемпионов мира по биатлону из Новой Зеландии не было. Пусть речь пока и идет только о молодежном уровне, в любом случае Райт — уникальная суперзвезда из далекой страны. По крайней мере максимально далекой для биатлона. Час славы для Кэмпбелла пришелся на мужской спринт в Щучинске. Удивляет уже хотя бы тот факт, что мимо пьедестала пролетели Норвегия и Германия. А победа Райта стала уникальной не только для него и его страны. Это в принципе первое в истории биатлона золото для спортсмена из Южного полушария во всех турнирах под эгидой IBU. А значит, и победа стратегии Международного союза биатлонистов по расширению географии вида спорта, который так или иначе всегда был зациклен на северных странах Европы.

Кэмпбелл Райт. Фото Global Look Press

«В прошлом году я очень плохо отработал на последней стрельбе, и это испортило мне всю гонку, — сказал Райт журналистам после успеха. — В этот раз просто сказал себе: «Кэмпбелл, если ты снова облажаешься на чемпионате мира среди юниоров...» Я просто не хотел облажаться, потому что это неприятное чувство». Победа Кэмпбелла не случайность, ведь он доказал свой высокий уровень в гонке преследования, продержавшись до шестой позиции. Да и в целом Райт уже известный человек в мире биатлона. Он уже брал очки на Кубке мира, причем стал первым новозеландцем, кому подобное удалось, а также ездил на Олимпиаду в Пекин. Глядя на такие результаты, сложно поверить, что впервые в руки винтовку Кэмпбелл взял только в конце 2017 года. А на лыжи встал впервые в 2015-м — когда ему было 13 лет.

Начинал с лыжных гонок и бежит быстрее Йоханнеса Бе

Привел в биатлон, а вернее, сначала в лыжные гонки, Райта случай. Рядом с его школой был спортивный клуб, где помимо всем привычных для Новой Зеландии видов спорта, таких как крикет или регби, практиковали и зимние дисциплины. Причем стрельба его поначалу не сильно интересовала, да и хорошего стрельбища поблизости не было. Поэтому Кэмпбелл до последнего на полупрофессиональном уровне занимался горными лыжами и лыжными гонками. Только в 2019-м он окончательно ушел с головой в биатлон. И это быстро принесло плоды: спортсмена несколько раз признавали лучшим молодым атлетом года в Новой Зеландии, а на зимней юношеской Олимпиаде-2020 он стал знаменосцем своей сборной. И чуть не выиграл даже медаль! В спринте он уступил третьему месту пару секунд, а в индивидуальной гонке занял шестое место из-за одного-единственного промаха.

Лыжное прошлое для Райта — отличное подспорье: среди сверстников по скорости ему практически нет равных. Да что там говорить, по средней скорости Райт выдает показатели лучше, чем сам Йоханнес Бе! По крайней мере так считает официальный сайт IBU, где в сравнении лыжного хода двух спортсменов лидирует именно Кэмпбелл. А еще новозеландец растет не по годам. Райт — всего лишь второй спортсмен до 18 лет, который смог заехать в очки на Кубке мира. Кроме того, Кэмпбелл был самым молодым биатлонистом на Играх в Пекине. Весь этот сезон Райт провел среди взрослых. Конечно, на раннее попадание в старшую команду влияет отсутствие внутренней конкуренции — талантам из России или Норвегии сложно рассчитывать на главные старты из-за большого количества опытных атлетов. Тем не менее темпы прогресса и стабильность результатов красноречиво говорят о перспективах Кэмпбелла.

Кэмпбелл Райт. Фото Global Look Press

Звали в сборную США на хорошую зарплату, но Райт отказал

Появление спортсменов из малознакомых биатлону регионов — большое благо в плане развития этого вида спорта. В одном из интервью Райт рассказывал, что ему приходится идти на различные ухищрения, чтобы тренироваться без естественного снега и с не самым лучшим инвентарем. К примеру, на юношеском чемпионате по лыжным гонкам в Онтарио он взял золото свободным стилем и бронзу классическим, при этом даже не имея своих лыж и ботинок. Кэмпбелл заявился на гонку, позаимствовав экипировку у местных жителей. Попытки развивать биатлон в новых странах предпринимаются регулярно, но без должной инфраструктуры, традиций и условий с нуля достичь результата едва ли возможно. С мертвой точки ситуацию двигают отдельные энтузиасты вроде Райта или же приглашенные спортсмены из Европы, которые по разным причинам не смогли пройти отбор в сборную у себя на родине.

Последний путь выбрала, например, для себя сборная Южной Кореи — перед Играми 2018 года в Пхенчхане туда поехали россияне Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова. За Австралию выступал Алексей Альмуков. Он родился в Тюмени и там начал заниматься лыжными гонками, но в 10 лет переехал в Австралию. Периодически Алексей возвращался в Россию, где продолжал тренировки, поступил в университет. Альмуков пытался пробиться на российских стартах, но, понимая высокий уровень конкуренции, предпочел Австралию. И не прогадал — место практически на любых международных соревнованиях было ему гарантировано. С Райтом ситуация обратная. Перед Олимпиадой в Пекине его, наоборот, звали в сборную США. Обещали серьезное финансирование и помощь в развитии карьеры. Учитывая наличие американских паспортов у родителей, процесс натурализации не стал бы проблемой, однако Кэмпбелл — настоящий патриот своей страны и хочет приносить победы именно Новой Зеландии.