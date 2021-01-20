Юниор из Новой Зеландии обыграл почти всю сборную России и бежит быстрее Бе. Переворот в биатлоне

На Кубке IBU произошла сенсация. Ее зовут Кэмпбелл Райт.

Биатлон. Мужчины. Короткая индивидуальная гонка, 15 км

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) — 41.33,7 (1)

2. Филипп Наврат (Германия) — 30,8 (2)

3. Александр Андерсен (Норвегия) — 35,3 (2)

4. Карим Халили (Россия) — 43,7 (1)

5. Кэмпбелл Райт (Новая Зеландия) — 44,1 (1)

24. Никита Поршнев (Россия) — 2.36,3 (2)

31. Семен Сучилов (Россия) — 3.09,3 (4)

37. Евгений Идинов (Россия) — 3.32,7 (3)

48. Даниил Серохвостов (Россия) — 4.32,8 (7)

76. Игорь Малиновский (Россия) — 6.03,2 (4)

77. Рустам Каюмов (Россия) — 6.08,1 (5)

79. Евгений Сидоров (Россия) — 6.14,6 (6)

Пока в Антерсельве на седьмом этапе Кубка мира по биатлону гонки еще не начались, на Кубке IBU уже разыграли медали второго этапа в Арбере. Сегодня прошли мужские индивидуальные гонки, и если успехи норвежцев и немцев мало кого удивляют, то пятое место юниора-дебютанта из Новой Зеландии стало настоящим шоком. 18-летний Кэмпбелл Райт выступил гораздо лучше всех россиян, за исключением Карима Халили, которому проиграл меньше секунды.

Никита Поршнев, Семен Сучилов выступили неважно, а вот Игорь Малиновский опять провалился, после чего есть сомнения по поводу целесообразности его выступлений не то что на Кубке мира, но и на Кубке IBU.

Дебютант года

Исторически Кубок IBU считают плацдармом для развития юниоров. Спортсмены из первой сборной на него если и приезжают, то только с целью набрать форму и доказать свою готовность выступать на высоком уровне после ряда неудач на Кубке мира. Поэтому на этих стартах проще встретить неожиданные имена и страны, далекие от биатлона. Но даже здесь в когорту лидеров они редко попадают.

Тем удивительнее пятое место спортсмена, который официально еще считается юниором, а на первый серьезный международный старт по взрослым поехал неделю назад. Глядя на его Instagram, думаешь, что речь идет о школьнике старших классов, который в перерыве между подготовкой к экзаменам и общением со сверстниками посещает тренировки. Но нет, это профессиональный спортсмен, и, судя по всему, очень талантливый. По крайней мере у него уже появились первые фанаты, которые пишут в соцсетях Международного союза биатлонистов (IBU) призывы признать Райта дебютантом года.

В это сложно поверить, но впервые начал заниматься биатлоном Кэмпбелл меньше четырех лет назад — в конце 2017 года. Впервые на лыжи он встал за пару лет до этого. Рядом с его школой был спортивный клуб, где помимо всем привычных в Новой Зеландии видов спорта, таких как крикет или регби, практиковали и зимние дисциплины. Райт до последнего на полупрофессиональном уровне занимался и горными лыжами, и лыжными гонками и только в 2019-м окончательно ушел с головой в биатлон. И это принесло плоды: спортсмена несколько раз признавали лучшим молодым атлетом года в Новой Зеландии, а на зимней юношеской Олимпиаде-2020 он стал знаменосцем своей сборной. И чуть не выиграл даже медаль! В спринте он уступил третьему месту пару секунд, а в индивидуальной гонке занял шестое место из-за одного-единственного промаха.

Быстроногая экзотика

Появление спортсменов из незнакомых биатлону регионов — большое благо в плане развития этого вида спорта. Международный олимпийский комитет (МОК) постоянно требует, чтобы на медали претендовало как можно больше стран, и для большинства зимних дисциплин, пусть и по объективным причинам, это проблема. Биатлон не исключение — он относительно развит в большинстве европейских стран, России и бывшем СНГ, в последнее время прибавили американцы и канадцы. На более-менее среднем уровне несколько азиатских стран — Япония, Корея, но вот дальше почти никого.

Попытки развивать биатлон предпринимаются, но без инфраструктуры, традиций и условий с нуля это почти невозможно. Поэтому страны предпочитают идти по более простому пути и дают паспорта уже готовым атлетам — тем, кто по какой-то причине не может пройти отбор в сборную у себя на родине. Многие помнят российско-австралийского биатлониста Алексея Альмукова, выступавшего и на Кубках мира, и даже на Олимпиаде. Он родился в Тюмени и там начал заниматься лыжными гонками, но в 10 лет переехал в Австралию. Периодически Алексей возвращался в Россию, где продолжал тренировки, поступил в университет.

Альмуков пытался пробиться на российских стартах, но, понимая высокий уровень конкуренции, предпочел Австралию. И не прогадал — место на практически любых международных соревнованиях было ему гарантировано. Кроме того, на универсиаде-2013 в Трентино Алексей даже смог завоевать бронзу в гонке преследования. Но главное — он исполнил свою мечту и выступил на Играх в Сочи. Перед российской Олимпиадой он даже завел русскоязычный блог, где рассказывал много интересных подробностей о тонкостях биатлона на далеком континенте.

Встречались и биатлонисты из Индии, Гуама (это остров, где среднегодовая температура воздуха составляет 27-29 градусов тепла), Пуэрто-Рико, Коста-Рики и Кении. Но все это разовые эксперименты, которые не закончились ничем серьезным. Биатлон — недешевый спорт, и без финансовой поддержки спонсоров или правительства им заниматься на профессиональном уровне невозможно. Тем удивительнее пример того же Райта, который уже в 18 выдает, к примеру, скорость лучше, чем Йоханнес Бе. По крайней мере так считает официальный сайт IBU, где в сравнении лыжного хода двух спортсменов лидирует именно Кэмпбелл.

Дадут ли второй шанс Халили

В одном из интервью Райт рассказывал, что ему приходится идти на различные ухищрения, чтобы тренироваться без естественного снега и с не самым лучшим инвентарем. Россиянам жаловаться на недостаточное финансирование или плохие условия не приходится, но вот только результат, как у Брэндона, они показать не могут. В позитив последнюю гонку записать себе может только Халили, который в целом по сезону выглядит уверенно и заслуживает второго шанса на Кубке мира.

А вот другие наши юниоры, на которых возложили много надежд особенно после «Ижевской винтовки», пока что себя не оправдывают. Поршнев с Сучиловым заняли места в третьем десятке, Евгений Идинов — в четвертом, а Малиновский после ужасного спринта в Оберхофе продолжил «феерить» со знаком минус уже на гонках рангом ниже. Шесть промахов, долгая стрельба и слабый ход. Игорь проиграл полторы минуты тем, кто отработал хотя бы на патрон чище. Очевидно, что Малиновский в ужасной форме,и его не стоит отправлять даже на чемпионат Европы. Ему срочно нужно искать себя на внутренних стартах.

Плохо только, что так нужные нам резерв и замены для основной сборной брать неоткуда. Хотя, может, стоит дать российский паспорт этому Райту? Он, вероятно, даже зарплату просить не будет и согласится выступать за Россию просто за возможность прикасаться к настоящему снегу. А если он, тренируясь на лыжероллерах, добился таких успехов, то как он будет выступать, отправь его на Алдан и на Хмелевские озера?