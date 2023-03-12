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Сегодня, 16:00

Белорусская биатлонная семья едва не забрала все Кубки Содружества у россиян

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Эдуард Латыпов.
Фото СБР
Подводим итоги соревнований стреляющих лыжников двух государств.

Биатлон. Кубок Содружества. 6-й этап (Тюмень)
Мужчины
Масс-старт
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 36.26,3 (3)
2. Роман Еремин (Россия) — 11,3 (2)
3. Никита Лобастов (Белоруссия) — 17,4 (1)
Итоговый зачет
1. Эдуард Латыпов (Россия) — 1817
2. Карим Халили (Россия) — 1552
3. Антон Смольский (Белоруссия) — 1481
Женщины
Масс-старт
1. Анастасия Гореева (Россия) — 34.24,2 (2)
2. Наталья Гербулова (Россия) — 12,2 (2)
3. Екатерина Носкова (Россия) — 22,3 (4)
Итоговый зачет
1. Динара Алимбекова-Смольская (Белоруссия) — 1750
2. Виктория Сливко (Россия) — 1680
3. Ирина Казакевич (Россия) — 1672

Ярче придумать окончание Кубка Содружества было сложно — в заключительном масс-старте в Тюмени Кирилл Бажин и Даниил Серохвостов столкнулись, второй сошел из-за поломки оружия, попутно обматерив соперника (слова попали в эфир), первый не согласился с его доводами и ответил после финиша. Но в общем зачете обошлось без сенсаций.

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Кубок Содружества удался, но хочется обратно

Наверное, только такие казусы и могут спасти российский (и белорусский) спорт в условиях изоляции. Как показал опыт лыж, где полсезона интерес держался на пикировках Александра Большунова, Сергея Устюгова и других, такие случаи гораздо интереснее, чем собственно результаты. Но биатлонные власти сделали все возможное, чтобы спасти сезон, собрав белорусов и россиян вместе. Если бы не непонятное происшествие со снятием белорусов в Ижевске, то вообще все прошло бы идеально.

Общее настроение спортсменов: все было классно организовано, спасибо, но мы хотим вернуться на международные старты. Если в первой половине сезона лыжные гонки явно вытесняли биатлон из медиапространства, даже вопреки усилиям Дмитрия Губерниева, то концовку биатлонисты свели вничью. Вскоре, кстати, два вида спорта схлестнутся на 100-метровках в рамках чемпионата России по лыжам в Тюмени.

Фото СБР

Алимбекова обыграла россиянок

На последнем этапе Кубка, во-первых, был разыгран титул у женщин. Чтобы догнать Динару Алимбекову-Смольскую, россиянкам требовалось чудо. Его не произошло. Да и вообще наши соседи не только не затерялись, но регулярно брали медали и плюсом взяли трофей. Как весьма точно заметил Александр Каминский в телеэфире, «у нас хороший средний уровень, но, к сожалению, мы не научились готовить звезд». Каминский тоже может записать себе этот сезон в актив как тренер года — при первоначальном скепсисе в отношении бывшего лыжного тренера его подопечный Эдуард Латыпов выиграл почти все что можно, а вот Халили и Серохвостов, ушедшие от тренера, ощутимо потеряли.

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Но в отличие от мужчин, где стабилен только Латыпов, у девушек появился добротный костяк, который может составить сборную на будущих Кубках мира. За Алимбековой расположились сразу пять российских биатлонисток, а выигрывали гонки сразу семь человек. Здорово провела последний этап Носкова, не без драмы взявшая в воскресенье бронзу.

Во второй половине сезона наши девчонки и правда подобрались к Алимбековой, но в такой конкуренции не исключено, что белоруска больше задумалась о личной жизни. Олимпийский цикл уже в разгаре, до Милана менее трех лет. Декреты спортсменок часто привязаны к олимпийским циклам, простите за каламбур. Так что если в следующем сезоне предстоит бегать на Кубке Содружества-2, лидер восточноевропейского биатлона может подумать и о более высоких материях.

Динара Алимбекова-Смольская.
СБР

Латыпов — лучший у мужчин

У мужчин Кубок вполне мог забрать не Латыпов, а муж Динары Антон Смольский, но на последний этап он не приехал из-за болезни. В итоге Смольский третий, а общий зачет выиграл с огромным преимуществом Латыпов, родившийся, кстати, в белорусском Гродно. В последней гонке бронзу взял белорус Никита Лобастов — тоже символично. Своими выступлениями он ее заслужил. Но кто Заслужил с большой буквы — так это Роман Еремин. Собственно, казахстанцы на этом Кубке Содружествам были — Еремин перешел в Россию именно из этой сборной после спорного отстранения на год из-за мутной истории с нарушением спортивного режима в Казахстане. На финальном этапе в масс-старте Роман выстрадал серебро.

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В общем зачете за Латыповым расположился Халили. Мог претендовать на призовое место Антон Бабиков, однако ему в Тюмени помешали последствия болезни. Тем не менее опытный Бабиков достоин попадания в сборную, если на биатлон распространится положительный опыт фехтования. Но все же есть ощущение, что, сидя в изоляции, мы серьезно отстаем от мирового биатлона — Йоханнеса Бе и норвежцев и так не догнать, но и шведы с французами и даже итальянцами серьезно подтянулись. Так что даже за статус преследователей сборной Норвегии придется по возвращении в Кубок мира серьезно побороться.

Эдуард Латыпов. Фото СБР
Фото СБР

Возвращение чемпионки мира

Чему нельзя не уделить несколько строк — так это Екатерине Юрловой-Перхт. Она та самая звезда женского биатлона, про которых говорит Каминский — и в Тюмени удивительным образом решила зажечь себя снова, несмотря на вроде бы уход с небосклона. Получилось недурно — 38-летняя Екатерина с ходу заняла 13-е место в спринте, обогнав ту же Светлану Миронову, а затем выбила шестое место в преследовании и девятое в масс-старте, причем в последней дисциплине претендовала до заключительного рубежа на топ-3. На чемпионате России она точно будет претенденткой на медали.

И это симптоматично — за восемь лет, прошедшие с ее победы на чемпионате мира в Контиолахти, наш биатлон так и не смог вырастить нового яркого лидера.

Биатлон
Сборная Белоруссии по биатлону
Сборная России по биатлону
Антон Смольский
Динара Алимбекова-Смольская
Эдуард Латыпов
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