Бывшая биатлонистка сборной Украины намерена выступать за Россию

Екатерина Бех пока добивалась серьезных результатов только на юниорском уровне, но в перспективе способна стать сильной биатлонисткой.

Двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров Екатерина Бех, выступавшая за сборную Украины с 2018 года, планирует вернуться в российскую команду. Как сообщает Telegram-канал «Арена Урала», сейчас Бех находится в России в статусе беженки и собирает документы, чтобы вернуть российское гражданство, от которого она ранее отказалась. Отмечается, что спортсменка планирует выступать за сборную Тюменской области.

— К нам Екатерина не обращалась, — отметил «СЭ» руководитель медиаслужбы СБР Сергей Аверьянов. — Как я вижу сам из новостей, у нее вроде бы нет российского гражданства. Если это действительно так, ей необходимо его восстановить. Тут мы ей вряд ли чем-то можем помочь. А в рамках компетенции СБР мы, конечно, готовы оказать ей любую помощь.

Напомним, в середине апреля стало известно, что экс-россиянку исключили из состава украинской сборной (вместе с Оксаной Москаленко). Многолетний президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак помог Бех и Москаленко покинуть украинскую территорию. Через Венгрию биатлонистки смогли вернуться в Россию. Брынзак заявлял, что девушки уже находились на территории РФ на момент начала спецоперации, но его слова опроверг чемпион мира Дмитрий Пидручный. После этого функционер стал получать оскорбления и угрозы в свой адрес и в итоге решил оставить свой пост.

Екатерина Бех. Фото Global Look Press

Триумф на юниорском ЧМ-2019

Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко уехали на Украину в 2018 году вместе со своим тренером Ильей Лопуховым. Девушки занимались в московской спортивной школе олимпийского резерва № 43. Бех и Рассказова перебрались в Москву из Хабаровского края, Москаленко родилась в подмосковном Одинцово. Первые двое входили в юниорскую сборную России, выступая на юниорском Кубке IBU (Рассказова даже выступила на юниорском чемпионате мира-2017). Но перспектив пробиться в национальную команду страны они не видели.

Владимир Брынзак рассказывал, что девушки сами обратились к нему за помощью и он решил дать им шанс. В СБР не стали чинить препятствий молодым биатлонисткам: «В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь, — говорил «Известиям» на тот момент вице-президент организации Сергей Чепиков. — У нас же есть очень много центров подготовки спортсменов начального уровня, чего нет ни в Белоруссии, ни на Украине».

Из-за лояльной позиции СБР спортсменкам удалось избежать карантина и начать выступать за новую сборную после получения украинского гражданства. Правда, от русских паспортов пришлось отказаться.

Бех сразу же стала лидером юниорской сборной Украины, выиграв спринт и гонку преследования на юниорском чемпионате мира-2019 в словацком Орсблье. Лучшей из россиянок в обеих этих гонках стала Ирина Казакевич (7 и 20 места).

Но, если подопечной Михаила Шашилова удалось закрепиться в национальной сборной России, то Бех чаще выступала на Кубке IBU, а ее главным стартом пока можно назвать чемпионат Европы-2021. А главным успехом на взрослом уровне — серебро летнего ЧМ-2019 в спринте.

В дебютной гонке на Кубке мира-2018/19 Екатерина заняла 93 место в спринте в Холменколлене. В следующий раз шанс закрепиться в основе появился у нее в прошлом сезоне. Она провела пять гонок в Контиолахти, Хохфильцене и Оберхофе. Лучший результат — 52 место. На Кубке IBU-2020/21 у Екатерины был один подиум, а в сезоне-2021/11 результаты совсем упали. В Кубке IBU Бех всего дважды заехала в топ-10, а на Кубке мира вновь не смогла попасть в топ-50 ни в одной из трех гонок.

Карим Халили. Фото Global Look Press

Роман с Халили

В интервью украинским СМИ в феврале 2021 года Бех отмечала, что по окончании карьеры планирует жить в России: «Да, я гражданка Украины. И официально по документам, у меня есть паспорт, — говорила биатлонистка. — Редко бываю на Украине, почти весь год по сборам. Но когда выпадает возможность, то приезжаю в Вишневое — здесь живет моя тетя, крестная и племянницы. Здесь меня даже крестили, как второй родной город. Ранее ежегодно прилетали сюда с родителями к родственникам. А где буду жить после завершения карьеры? Не могу заглядывать так далеко, поэтому не скажу честно. Мне нравится на Украине, но поскольку у меня молодой человек из России, то скорее всего буду жить в России, но не исключаю варианта, что мы будем приезжать сюда».

Молодой человек Екатерины — призер Олимпийских игр и чемпионата мира Карим Халили. Спортсмены вместе выступали за сборную Москвы, а потом одновременно попали в юниорскую сборную России. Там у них и завязались отношения.

— У нас такая жизнь, что все равно часто по ходу сезона соревнования не пересекаются и мы разъезжаемся по разным местам, — рассказывал «СЭ» Карим Халили в мае 2020 года. — Единственное, в юниорской сборной вместе тренировались все лето. Но мы всегда стараемся проводить вместе время между сборами и отпуск.

По всей видимости, теперь возлюбленные будут видеться чаще, а Екатерина попробует пробиться уже в основу сборной России. Если не получится с Тюменью, то возможно другие регионы обратят внимание на биатлонистку.

Так двукратный олимпийский чемпион, президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев заявил, что готов обсудить этот вопрос со спортсменкой: «Бех — талантливая биатлонистка, думаю в этом ни у кого нет сомнений, — сказал «СЭ» Дмитрий Васильев. — Если выстроить правильный тренировочный процесс, то ее результаты могут заметно повыситься».

В Госдуме также поддержали стремление Бех выступать под российским флагом: «Если Украина так разбрасывается результативными и талантливыми спортсменами, то мне кажется, будет правильным пригласить биатлонисток выступать за Россию, — заявил «СЭ» депутат Госдумы Сергей Бурлаков. — Буду рад с ними встретиться и оказать поддержку. Мы за честный спорт без дискриминации».