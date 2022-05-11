«Рассматриваю предложения только из России». С кем будет работать тренер Логинова

Александр Касперович — о возвращении в Санкт-Петербург, зарплате в сборной Болгарии и своем будущем в российском биатлоне.

Касперович в это межсезонье завершил работу со сборной Болгарии и вернулся в Санкт-Петербург. В числе наставников сборной России, которых назвал действующий президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров, фамилии Касперовича пока не звучало. Но не исключено, что только пока. Специалист, которому больше всех доверяет звездный Александр Логинов, не торопится с решениями по собственному будущему.

— 30 апреля у меня закончился контракт с болгарской федерацией, и теперь я, если можно так сказать, нахожусь в активном поиске, — рассказал Касперович. — Рассматриваю различные предложения. Решение приму уже в самое ближайшее время.

— Это предложения из России?

— Да, конечно, только из России. Но более конкретно я говорить пока не готов. Это связано с выборами президента федерации, многое будет зависеть от их исхода. Зачем бежать впереди паровоза? Мне поступило предложение от одного из кандидатов, я его рассмотрел. Есть еще предложение из сборной Санкт-Петербурга, им я в любом случае буду помогать. Это мой родной город, здесь работают тренеры, которых я привел, я их стопроцентно не оставлю без поддержки...

— Так как кандидат на выборах всего один, не считая действующего президента Виктора Майгурова, и это Алексей Нуждов, нетрудно догадаться, что предложение у вас от него?

— Да.

Лыжница Мекрюкова очень сильно поможет команде

— Майгуров уже назначил четырех тренеров, которые будут работать с группами. Вы готовы будете в случае чего сотрудничать с этими специалистами?

— Честно говоря, мне все это кажется в корне неправильным. Гораздо логичнее было бы сначала провести выборы президента федерации, а потом уже руководитель назначил бы тренеров. Но что есть — то есть, что поделать.

— Вы продолжаете работу как личный наставник Александра Логинова? Как у него дела?

— Конечно. Мы с Сашей столько лет работали, неужели сейчас что-то изменится? Буквально через пару дней собираюсь в Сочи, там мы будем с Сергеем Башкировым и Сашей обсуждать тренировочный план на ближайший год. Вопросов много, нужно, например, детально разобраться со стрельбой, которая порой подводила в прошлом сезоне. Хочется понять, в чем причина ошибок.

Александр Логинов. Фото Global Look Press

— Концепция двух групп, по крайней мере в мужской команде, себя оправдала?

— Однозначно — да. На самом деле такой опыт был и раньше. Обе группы, Башкирова и Каминского, сработали нормально. Да и в женской сборной, я считаю, перспективы есть. К Шашилову сейчас приходит лыжница Мекрюкова, это заметное усиление...

— Вы в нее верите? Все-таки Наталье уже 21 год, и суперзвездой в лыжах она не была...

— А давайте вспомним, сколько лет было, когда они переходили в биатлон, Ольге Пылевой, Светлане Ишмуратовой, Наталье Соколовой. Тоже далеко не 18. Но это не помешало им показать выдающиеся результаты. Такой возраст для биатлона, наоборот, самый расцвет. Тем более у Натальи муж — биатлонист, сам недавно бегал. А команде она очень сильно поможет в плане спарринга. Это очень хорошо для подготовки, ведь пока в дистанционной скорости мы проигрываем.

Очень сильно зауважал Тодева , когда он продал медаль, чтобы помочь больной женщине

— Что скажете о второй женской группе под руководством Артема Истомина? Помощником его будет хорошо знакомый вам по работе в Болгарии Виталий Норицын.

— Я пока даже не знаю, кто в этой группе будет готовиться. Мое отношение к Виталию вы знаете, его уровень я ценю очень высоко. Думаю, никаких методических и организационных проблем там не будет. Наверное, если бы я принимал решение, я бы поменял их местами. Истомин — молодой тренер, его обязательно нужно пробовать, но Норицын — один из ведущих тренеров, и не только в России.

— Вы видите возможности, как без международных стартов нашим биатлонистам не растерять свой уровень?

— Сто процентов, что мы ничего не растеряем. И, наоборот, подтянем биатлон в регионах на совсем другой уровень. Тут есть вопрос мотивации спортсменов, особенно возрастных. Но, дай бог, будет хороший спарринг с белорусами, возможно, с какими-то другими странами. За два года мы ничего не потеряем.

Благой Тодев. Фото Global Look Press

— Что скажете о словах болгарского биатлониста Благоя Тодева, который заявил, что три месяца не получал зарплату, а медаль чемпионата Европы продал ради помощи нуждающимся?

— Благой — хороший мальчик, под стать своему имени. Очень перспективный, очень прибавил за два года. Стал чемпионом Европы, выступал на Кубках мира и Олимпийских играх. Что касается проданной медали, это совсем другая тема. В его родном городе была больная женщина. И он решил помочь: продал медаль и отдал деньги ей. Поступил благородно, я его за этот поступок очень сильно зауважал. Но что касается зарплаты, по крайней мере, нам, тренерам, все выплатили. Немного в январе была задержка, но не так, что мы остались ни с чем...