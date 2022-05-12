Жертва одичалых. Как лидер сборной США попала в рабство

Леденящая душу история похищения и издевательств над первой успешной американской биатлонисткой Кари Свенсон.

Милая девушка Кари Свенссон стремилась построить успешную спортивную карьеру. Она ярко выступила на первом женском чемпионате мира по биатлону, популяризировала любимый спорт в США и на долгие годы могла стать одной из самых известных биатлонисток Америки. Но в ее жизнь вмешался страшный и абсурдный случай.

Лучшая биатлонистка США

Кари Свенсон выросла в семье любителей спорта. Ее отец был главой физического факультета Университета штата Монтана, а мать — медсестрой и волонтером лыжного патруля. Кари с раннего детства занималась беговыми лыжами, представляя Северный дивизион США на юниорских национальных чемпионатах. Будучи студенткой факультета ветеринарной медицины, она познакомилась с новым видом спорта для Америки — биатлоном.

В 1980 году, благодаря успешным выступлениям в лыжных гонках, Свенсон включили в первую женскую команду Ассоциации биатлонистов США. Спустя четыре года, в 1984 году, американки отправились во Францию на первый в истории женский чемпионат мира по биатлону. Кари Свенсон была лидером команды и дарила хоть какую-нибудь надежду на успешное выступление.

В первой же индивидуальной гонке на 10 километров с тремя огневыми рубежами Свенсон заняла пятое место. Это была настоящая сенсация! Ведь тогда безоговорочными лидерами считались советские и скандинавские спортсменки. Но Кари продемонстрировала не только высокую скорость, но и лучшую стрельбу. «Четыре русские, а потом я!» — радостно изумлялась американка.

В спринтерской гонке Свенсон заняла лишь 13-е место, но в эстафете сборная США неожиданно для всех завоевала бронзу. Выиграть заветные медали помог крутой финиш в исполнении Кари Свенсон, оставивший позади финок. «Мы не могли поверить, что выиграли медали, да и никто вокруг тоже не мог. Все спортсмены подходили, обнимали нас. Когда русские подошли и сказали «поздравляем!», это было потрясающе, ведь они были такими сильными», — вспоминает Свенсон.

Всеобщей радости не было предела. Еще четыре года назад никто в США даже не знал об этом виде спорта, а тут такой результат! На праздничном ужине американки были приятно удивлены вниманием коллег и прессы. Они чувствовали себя звездами и готовились к такому же приему на родине. Правда, в Америке практически не слышали о триумфальном выступлении своих соотечественниц, поэтому искрометная радость моментально переросла в стремление популяризировать свой спорт в США.

Американская пленница

После возращения с чемпионата мира Кари Свенсон сразу начала подготовку к новому сезону. Весной она получила диплом Университета Монтаны по специальности «микробиология» и готовилась к поступлению в ветеринарную школу. После завершения карьеры она мечтала связать свою жизнь с уходом за домашними животными. На летний период Кари устроилась официанткой на местное ранчо. Девушку привлекла возможность параллельно зарабатывать и тренироваться.

Утром 15 июля 1984 года Кари по привычке готовилась выйти на пробежку. Перед этим владелец ранчо Боб Шаап поведал о том, что неподалеку видел медведя. Свенсон обожала зверей и решила, что тоже хочет понаблюдать за опасным хищником. Поэтому в качестве маршрута для пробежки она выбрала лесную тропу, по которой регулярно ходил Боб Шаап.

Во время бега Кари Свенсон значительно отдалилась от ранчо, случайно встретив на своем пути двух одичалых мужчин. Оба были небритые, дурно пахли, в каких-то лохмотьях и с оружием. Бродяги были настроены недружелюбно и очень обрадовались неожиданной встрече. Они напали на девушку, связали руки и заставили ее пойти с ними.

Позже оказалось, что это отец и сын Николсы: 53-летний Дон и 19-летний Дэн. До «переезда» в лес Дон Николс был женат, но после развода забрал сына и отказался от жизни в цивилизованном обществе. Мужчины кочевали по местным просторам, жили в палатке и питались природными богатствами. Правда, когда Дэну стало скучно, отец решил найти ему невесту. По несчастному стечению обстоятельств им попалась Свенсон.

Кари Свенсон.

Ты хорошенькая, ты останешься со мной

Схватив девушку, мужчины отвели ее в свой лагерь. Под дулом ружья они заставили пленницу залезть в спальный мешок, приковав его цепью к ближайшему дереву. После поимки невестки отец отправился в лес за дровами, чтобы приготовить обед. Дэн и Свенсон остались наедине. Тогда она решила разговорить молодого парня. Кари практически удалось растрогать юношу, но после ее слов он произнес: «Нет, ты миленькая. Наверно, я все-таки оставлю тебя здесь». Когда Николс-старший вернулся с дровами и развел огонь, то решил успокоить будущую наложницу сына: «Потерпи три дня, и тебе понравится такая жизнь».

К вечеру того же дня хозяин ранчо Боб Шаап всерьез обеспокоился пропажей Свенсон. Родители Кари тоже узнали об исчезновении дочери и собрали волонтерский отряд. К поиску спортсменки подключились все: полиция, родственники, друзья и просто местные жители. Поисковая операция началась в тот же вечер, но найти девушку сразу не удалось.

В 8 часов утра ландшафтный дизайнер Джим Швальбе и фермер Эл Голдштейн, являвшийся другом Свенсон, услышали громкий выстрел и без промедления побежали на звук. Оказавшись на месте, они обнаружили, как заточенная Кари истекает кровью в спальном мешке. Над ней с ружьем в руках стоял Николс-младший. Почти плача, он повторял: «Я не хотел, о Боже...». Голдштейн направил оружие на парня и крикнул: «Бросайте оружие! Вы находитесь в окружении, у нас двести человек». В этот момент Швальбе побежал оказывать помощь раненой Свенсон, но Николс-старший не поддался страху и выстрелил точно в голову Элу Голдштейну. У второго спасителя не было оружия, поэтому он моментально убежал.

Мужчины подумали, что Свенсон уже не спасти, поэтому бросили ее умирать, скрывшись с места преступления. Оставшись в одиночестве с тяжелым ранением в районе груди, Кари начала бороться за жизнь. Девушке повезло, пуля прошла навылет. Если бы не биатлонные тренировки, то она наверняка бы погибла. Свенсон взяла себя в руки и благодаря правильному дыханию контролировала пульс и сердцебиение.

Помощь пришла спустя четыре часа. Спасатели на вертолете доставили Кари до дороги, где затем на машине ее отвезли в больницу. За все это время она ни разу не потеряла сознание и сохраняла стабильное состояние.

Арест «горных людей»

После чудесного спасения спортсменки полиция занялась поиском преступников. О них знала вся страна. Их образ сильно романтизировали в прессе, а журналисты прозвали дикую парочку «горные люди». В декабре 1984 года Николсы были пойманы. Их обнаружил один из владельцев местного ранчо, заметив в горах дым от костра. Преступники изрядно оголодали и были утомлены из-за постоянных скитаний. У полиции сложилось ощущение, что они обрадовались своему задержанию.

Дона Николса приговорили к 85 годам заключения, а его сына Дэна — к 20. В 1991 году Николс-младший досрочно вышел на свободу. Он не вернулся к одичалой жизни, а связался с наркотиками и вновь загремел в тюрьму в 2011 году. Старший Николс пробыл в заключении 32 года. Он несколько раз просил о досрочном освобождении, но получал отказ из-за негативного ответа семьи Свенсон. В 2017 году суд сжалился над 85-летним стариком и выпустил его на свободу. Кари была в ярости от этого решения. Она написала колонку в местной газете, напомнив обществу, что романтический образ «горных людей» — это вымысел, и восхвалять злодеев — настоящее преступление и недоразумение.

«Николсы поселились в горах, но не были способны там выжить. По крайней мере, без браконьерства, взлома домов, воровства. В конце концов их поймали без сопротивления, потому что они замерзли, оголодали и устали от такой жизни. Никакие это не горные люди», — заявила Свенсон.

Кари Свенсон. Creekside Veterinary

Где сейчас Кари Свенсон?

К осени Кари Свенсон восстановила спортивную форму. Параллельно с физической травмой ей приходилось залечивать и психологическую. Только благодаря своему характеру и целеустремленности она вновь вернулась в биатлон. На чемпионате США Кари удивила своих коллег потрясающей скоростью и стрельбой, завоевав две медали и место в сборной. В 1986 году Свенсон отправилась на последний турнир в карьере.

На чемпионате мира в Осло она заняла четвертое место. На церемонии награждения спортсменка, занявшая третье место, позвала Кари на пьедестал, чтобы вместе с ней разделить общий триумф. «В Холменколлене всегда очень приятно выступать. Король посещает гонки, невероятные толпы народа приветствуют вдоль трассы. Я бежала и вдруг поняла, что люди скандируют мое имя. Это была моя последняя и лучшая гонка в карьере».

После завершения карьеры Кари Свенсон воплотила свою вторую мечту. В 1990 году она окончила обучение в ветеринарной школе Университета штата Колорадо и стала практикующим ветеринаром. Биатлон по-прежнему занимает значительную часть ее жизни. Свенсон поддерживает физическую форму, тренирует детей и наставляет молодежь.