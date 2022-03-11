Пасьют без спринта и мега-масс-старт для звезд из России и Белоруссии. Необычный биатлон в Уфе

Финал Кубка России по биатлону пройдет в Уфе с 12 по 16 марта

Сезон для наших спортсменов не заканчивается.

Биатлонисты из России и Белоруссии вынужденно пропускают последние этапы Кубка мира. Но это не значит, что сезон для Эдуарда Латыпова, Александра Логинова и Динары Алимбековой закончился гонками на Олимпиаде в Пекине.

Союз биатлонистов России расширил заявку и допустил многих звезд на финал Кубка России и чемпионат страны. Правда, в регламенте турниров разобраться не так-то просто.

Часть гонок пройдет на этих выходных в Уфе, основная часть чемпионата России — в конце марта в Тюмени. Так где и за кем нам предстоит следить?

В Уфе пробежит основа сборной России и Белоруссии за исключением пары человек

Пока в Финляндии и Эстонии проходят этапы Кубка мира, россияне продолжают поддерживать свою форму. К примеру, Карим Халили уже пробежал вместе с лыжниками Деминский марафон, где занял четвертое место.

«Дальше — Кубок России, чемпионат России, Югорский марафон. Можно принимать участие во всех соревнованиях, никаких проблем нет. Ждем, пока все наладится», — отмечает Карим. Кроме того, в его планах выступить и на Югорском лыжном марафоне. Карима поддерживают в его желании тренеры Егор Сорин и Юрий Каминский.

Более того, выступить в Югре Каминский предлагает всей нашей биатлонной элите. А участие в национальных биатлонных стартах и вовсе обязательная программа для лидеров.

В Уфе в ближайших гонках финала Кубка России пробегут все лучшие, за исключением Ульяны Нигматуллиной. Она соревнования пропустит по решению своей команды, которую возглавляет муж Ильшат Нигматуллин. Но подготовку к гонкам ЧР в Тюмени Нигматуллина не остановит.

Приедут в Башкирию и сильнейшие белорусы. Местный национальный комитет объявил, что в Уфе пробегут Антон Смольский и Динара Алимбекова, в то же время к Уфе готовятся Анна Сола и Елена Кручинкина и Сергей Бочарников.

Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Иван Тулатин, Александр Кошин, Степан Данилов и Илья Авсеенко у мужчин, а также Ирина Кручинкина, Аделина Сабитова, Дарья Кудаева, Ирина Лещенко и Юлия Ковалевская у девушек предварительно готовы выступать и в Уфе, и в Тюмени. Правда, в каких конкретно гонках спортсмены будут участвовать, пока не ясно, и точного понимания составов нет ни у СБР, ни у местных организаторов.

Формат мега-масс-старта наверняка удивит даже опытных фанатов биатлона

Вероятнее всего, практически все побегут в субботу спринт. Что любопытно, двумя гонками (одной мужской и одной женской) программа собственно финала Кубка России завершится. А затем, читайте внимательно, в Уфе пройдет часть гонок чемпионата России, который по календарному плану Минспорта России завершится уже в Тюмени с 30 марта по 4 апреля.

Получается, что по итогам спринта финала Кубка России определятся участники гонки преследования чемпионата России, а также время стартовых интервалов. Интересно, были ли в истории биатлона ранее подобные прецеденты? Уникальный пасьют ждет нас в понедельник. А в среду также в зачет чемпионата России в Уфе пробегут мега-масс-старт. Это необычная дисциплина, в которой сразу 60 участников. Женщины бегут суммарно 13,5 км (9 кругов по 1,5 км), мужчины — 18 км (9 x 2 км). Есть шесть огневых рубежей, но не на каждом необходимо останавливаться.

В конце первого круга — первый огневой рубеж для биатлонистов № 1-30 (места на стрельбище занимаются по стартовым номерам). Остальные проходят рубеж без стрельбы.

В конце второго круга — первый огневой рубеж для биатлонистов № 31-60. Остальные также проходят рубеж без стрельбы. И уже начиная с третьего круга все биатлонисты участвуют в каждой стрельбе (места на стрельбище занимаются по порядку прихода и в две «волны»).

В конце пятого круга есть «пит-стоп», на котором необходимо заменить три использованные обоймы на три новые, а также разрешено желающим сменить лыжи. За промах — штрафной круг в 100 метров, вместо стандартных 150 метров.

В остальном формат тот же. На каждой стрельбе стандартно для масс-старта на пять мишеней пять патронов. Общий старт с нескольких рядов по 10 человек, а стартовые номера распределяются по итогам предыдущих гонок, а также рейтинга спортсмена в Кубке мира и чемпионате России.

На чемпионате России в Тюмени иностранцев будет еще больше

Необычную гонку впервые придумали перед Олимпиадой-2014 в рамках соревнований «Приз губернатора Тюменской области». В данной дисциплине в разное время на старт выходили большие звезды мирового биатлона: Кайса Мякяряйнен, Дарья Домрачева, Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад, Антон Шипулин, но отзыва среди IBU формат не нашел, и пока что остается исключительно особенностью внутренних российских стартов.

Кстати, каждый год в регламент такой гонки вносят отдельные небольшие изменения, так что сюрпризы, возможно, будут и сейчас. Тем более когда ставки и зрительский интерес так высоки, почему бы нет? В Тюмени в рамках основной программы чемпионата страны таких неожиданностей вряд ли стоит ждать.

Пока что программа включает классические спринт, смешанную эстафету, сингл-микст и масс-старт по правилам Международного союза биатлонистов. Пасьют, напомним, пробегут еще в Уфе по результатам финала Кубка России.

Тем не менее ситуация особенная, и организаторы наверняка учтут пожелания тренерского штаба сборной, Национального олимпийского комитета Белоруссии, а также телевизионщиков — ведь наши страны остались также и без больших биатлонных трансляций. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил собрать в Тюмени все команды, с которыми Россия в дружественных отношениях.

Помимо Белоруссии это прежде всего Казахстан, Монголия, Китай, Болгария, отдельные спортсмены из Кореи (за нее выступают экс-россияне). Юридически такую возможность открыл Олег Матыцин, официально разрешив допускать иностранцев на внутренние соревнования. Ранее они бежали гонки ЧР и КР только вне официального зачета.

Вероятность того, что международное представительство в Тюмени будет максимально возможным, высокая. Единственная проблема — пока с Казахстаном, у которого есть организационные сложности. «Там биатлон передают снова от олимпийского комитета министерству спорта. Думаю, что им будет тяжело приехать», — сказал Каминский, но уточнил, что местные спортсмены настроены участвовать в соревнованиях в России.