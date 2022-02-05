Сказка с несчастливым концом. История любви суперзвезд биатлона Рафаэля и Лив-Грете Пуаре

Рассказываем о супружеской паре знаменитых спортсменов, которая долго была примером преодоления всех условностей.

Это было красиво. Все, кто следил за биатлоном в начале нулевых, помнят семейство Пуаре не только как топовых спортсменов, но и как звездную семейную пару. Да и не просто семейную, а именно влюбленную пару. Их поцелуи после финиша, то, как искренне француз болел за свою возлюбленную после своей гонки, — все это отложилось в памяти.

«Во время женской гонки я полностью концентрируюсь на ее выступлениях. Ее победа — это и моя победа», — говорил тогда Пуаре. Идеальная пара: оба успешны и материально обеспечены, романтика (то, что они действительно любят друг друга, было заметно невооруженным глазом), дети, в конце концов. Сказка была красивой, но... Но обо всем по порядку. Не начинать же сразу с плохого.

Знакомство

Началось все в 1996 году. Нет, знали они друг друга, конечно, и раньше, но искра между ними проскочила именно тогда, когда они оба оказались на чемпионате мира. Хотя до этого Лив-Грете, узнав от знакомых о том, что француз проявляет к ней интерес, была настроена очень скептически. Но Рафаэль взял ее напором. После того как закончился очередной сезон Кубка мира, он заявил, что берет билеты в Норвегию и едет знакомиться с родителями.

Лив-Грете и Рафаэль Пуаре. Фото Global Look Press

Обещание он выполнил. Правда, оказалось, что с отцом возлюбленной он уже знаком — тот был сервисменом сборной Норвегии и на самом деле был в курсе всей истории, так как уже видел их вместе. Вспомнив его, Рафаэль, конечно, смутился. Но смущение удалось быстро преодолеть, и официальное знакомство прошло гладко.

Свадьба

Влюбленные стали жить вместе во Франции. Через четыре года они поженились. Рафаэль, кстати, не придумывал ничего особенного и сделал предложение довольно буднично: в гостиничном номере. Не стали они устраивать и очень пышную свадьбу. Самые близкие люди собрались в небольшой церкви на родине спортсменки. Так Лив-Грете Шелбрейд стала Лив-Грете Пуаре. А в 2003 году у пары родилась дочь Эмма.

Сочетавшись браком, семья Пуаре продолжила штурмовать вершины мирового биатлона. Следует сказать, что с выступлениями на Олимпиаде у них сложилось не так, как хотелось. Будучи топовыми биатлонистами, на двоих они не смогли завоевать ни одного олимпийского золота. Всегда находился кто-то сильнее. Главными соперниками тех времен в мужском биатлоне были Рафаэль Пуаре и Уле-Эйнар Бьорндален. И олимпийская коллекция медалей француза (две бронзы и одно серебро) блекнет на фоне многочисленных успехов норвежца (одни только четыре золота Солт-Лейк-Сити чего стоят). Но у четы Пуаре хватало других титулов. Рафаэль с 2000 года восемь раз стал чемпионом мира и четырежды выиграл общий зачет Кубка мира. Лив-Грете пришлось чуть сложнее, ведь из-за беременности и рождения ребенка ей пришлось делать паузу в карьере. Но она вернулась, причем триумфально. К четырем уже имеющимся победам на чемпионатах мира она прибавила столько же, причем на одном турнире — на ЧМ-2004 в Оберхофе. Ее муж здесь же завоевал три золота, добавив к этому также серебро в гонке преследования и бронзу в эстафете. Таким образом, их семейная команда забрала семь из десяти возможных золотых медалей.

Лив-Грете Пуаре. Фото Getty Images

Общий зачет Кубка мира Пуаре выиграла в сезоне-2003/04, обойдя на 95 очков Ольгу Пылеву, ставшую второй. В этом же сезоне ее успех повторил и Рафаэль, оставив Бьорндалена позади более чем на 100 очков (109, если быть точным).

Завершение карьеры

Наши герои не собирались ограничивать свою жизнь только спортом. И уж точно не планировали оставаться в биатлоне так долго, как тот же Бьорндален. Правда, в случае с норвежкой вмешалась и травма спины, которая и предопределила решение закончить с биатлоном в 2006 году. Рафаэль сделал это год спустя. Свою последнюю гонку он провел 11 марта в Холменколлене и занял второе место в масс-старте, лишь чуть-чуть уступив Бьорндалену. Судьбу гонки пришлось определять с помощью фотофиниша. Француз в победном жесте вскинул руку вверх, но, как оказалось, поторопился. Выяснилось, что Уле-Эйнар был быстрее на 0,1 секунды. Последний этап того сезона проводился в Ханты-Мансийске, но в далекий российский город Рафаэль решил не лететь. Его не прельстила даже возможность в последний раз за карьеру побороться за Большой хрустальный глобус, который вручается победителю общего зачета. Ему хотелось быть дома с семьей.

«Я ушел вовремя, — говорил он потом. — А Лив-Грете, возможно, в самом деле немного недобегала. После рождения первенца она довольно быстро восстановила свою форму и хорошо выступала. Но мы, разъезжая по этапам Кубка мира, не хотели оставлять дочку Эмму без родительского присмотра. А при частых переездах, особенно при постоянных резких сменах климата, она часто простуживалась. Жена оказалась слишком хорошей мамой, чтобы рисковать здоровьем ребенка. И она ушла из большого спорта».

После спорта

Поводов стремиться домой у Пуаре прибавилось — в 2007 году у супругов родилась еще одна дочь, Анна. Рафаэль очень хотел и третьего ребенка — и достиг желаемого. Через год у них появилась на свет третья девочка. Свое семейное счастье бывший биатлонист ставил в пример другим. Один раз получилось довольно неловко, когда в ответ на вопрос о том, нет ли у него зависти к Бьорндалену, который на тот момент еще продолжал выступления, он сказал: «Не завидую. У меня трое детей. А сколько у Бьорндалена?» После француз заявил, что его слова вырвали из контекста и он не позволил бы себе высказаться так глупо.

Однажды семья спасла ему жизнь. 28 декабря, отпраздновав Рождество и готовясь отметить новый, 2010-й год, Рафаэль катался на квадроцикле. Передвигался он очень медленно, но из-за большого количества снега квадроцикл перевернулся, и бывший спортсмен получил удар перекладинами по голове. Ему было очень больно. Он понял, что произошло что-то серьезное. К счастью, рядом были дочери, которые катались на лыжах. Эмма побежала за помощью к маме, и та вызвала спасателей. На вертолете они доставили пострадавшего в клинику.

У Пуаре диагностировали перелом шестого и седьмого шейных позвонков. Могло быть еще хуже — кость остановилась в миллиметре от спинного мозга. Но опасность далеко не миновала. Малейший сдвиг кости мог иметь тяжелые последствия. Непростая операция длилась около 12 часов, причем за это время Рафаэля пришлось четыре раза переворачивать. Не было уверенности в том, что знаменитый биатлонист снова сможет ходить. Врачи справились, но после этого пациент еще и подхватил легочную инфекцию, были опасения за его жизнь. Лив-Грете постоянно была рядом, поддерживала мужа и успокаивала его, говоря, что дома его очень ждут. Обошлось. Сначала его посадили в инвалидное кресло, а затем уже через 10 дней он смог самостоятельно встать. Пришлось заново учиться ходить, но с этим он постепенно справился.

Развод

После всего рассказанного выше даже немного странно писать такую главу. Но придется. Как оказалось, отношения в семье Пуаре к тому времени, когда француз не очень удачно высказался о личной жизни Бьорндалена, уже дали трещину. Они пытались спасти семью, ходили к психологу, однако все было тщетно. О расторжении брака они объявили официально, но без подробностей.

Рафаэль и Лив-Грете Пуаре. Aftonbladet

«Мы приняли решение развестись, но все еще сохраняем теплые дружеские отношения, — говорилось в том самом сообщении. — Мы оба переживаем этот момент и приняли решение сохранить определенные семейные рамки. Мы не будем дополнительно комментировать наши обстоятельства. Просим общественность с уважением отнестись к этой позиции».

Будь Пуаре российским футболистом, мы, вполне вероятно, знали бы о причинах развода и всех сопутствующих скандалах во всех деталях. Но, к сожалению для СМИ, даже развод поводом для скандала не стал. О причинах такого решения бывшие супруги никогда публично не говорили и вряд ли будут делать это в будущем. Каждый из них пошел своей дорогой, хотя нельзя сказать, что их пути полностью разошлись: этот тот редкий случай, когда красивые слова про «остаться друзьями» были правдивыми.

Счастливы не вместе

Сказка получилась с несчастливым концом. Хотя так ли уж все плохо? Развод получился практически идеальным, если можно так выразиться. Они действительно сохранили дружеские отношения. Оба принимают активное участие в воспитании детей, и довольно часто они собираются все вместе. До сих пор Рафаэль и Лив-Грете вместе владеют отелем, так что они еще и партнеры по бизнесу. При этом каждый из них нашел новую любовь. Пуаре остался в Норвегии, где встретил свою вторую жену — страхового агента Анне Тюнес.

Рафаэль Пуаре и Анне Тюнес.

У нее тоже трое детей от первого брака. Лив-Грете, которая вернулась к девичьей фамилии Шелбрейд, встречается с итальянским сервисменом Джакомо Тирабоски. Он был ее давним другом, и со временем дружба переросла в нечто большее.

Бывшие супруги уважают личную жизнь друг друга и не лезут в нее. Они снова счастливы, хотя теперь уже и не вместе. Однако тех счастливых моментов, которые они пережили как одна семья, никто у них не отнимет. А если вспомнить, что у них еще и трое замечательных дочерей, то вывод напрашивается сам собой: все точно было не зря.

Ну а Бьорндален в 2016 году тоже женился на звезде из сборной другой страны — белоруске Дарье Домрачевой. И вскоре у этой пары родилась дочь Ксения, которой сейчас пять лет.