Латыпов в невероятной форме и не видит конкурентов. Как бы он выступил на чемпионате мира?

Многие уверены — Эдуард единственный, кто мог бы остановить Йоханнеса Бе.

Кубок России. Финал

Мужчины. Спринт

1. Эдуард Латыпов — 23.57,2 (1)

2. Даниил Серохвостов — 38,5 (1)

3. Ильназ Мухамедзянов — 1.01,5 (2)

В Пермском крае проходит финал Кубка России по биатлону. После женщин на старт трассы в Чайковском вышли мужчины. Результат спринта не удивил — очередная победа на счету Эдуарда Латыпова. Удивляет другое — спортсмен из Башкортостана вышел на такие мощности, что на российском уровне его практически не остановить. Перед преследованием у него гигантский перевес, так что и результат следующей гонки практически предрешен. Но как бы выглядел Латыпов на пике на международных стартах? Неужели Эдуард — единственный биатлонист в мире, кто смог бы остановить норвежский поезд по имени Йоханнес Бе?

Эдуард Латыпов. СБР

Латыпов вышел на пик формы ровно к чемпионату мира

Эдуард работает ровно так, как нужно в стандартный биатлонный сезон. На пик вышел к февралю — марту, под конец года и главные старты. Первые этапы наши сборники, как правило, проваливают и вкатываются тяжело, зато на финише сезона феерят. Другое дело, что выйти на пик редко удается, собственно, к чемпионату мира. Латыпову это удалось. Осенью он выглядел ни шатко ни валко и уступал ребятам, которые и на Кубок IBU поехать не мечтают. Но постепенно начал набирать обороты, к Новому году вклинился в борьбу за общий зачет, а теперь в Чайковском на финале Кубка России и вовсе выглядит непобедимым. 40 секунд преимущества в спринте с одним промахом — давно мы такого не видели. Поражает причем не только скорость Эдуарда на трассе, его спринтерские качества мы знаем давно. Поражает уверенность в себе.

Раньше в критический момент Латыпов порой боялся успеха и шел на крайнюю стрельбу как на плаху. Сейчас все иначе — он может промахнуться, но даже осечка не влияет на его психологическое состояние. Перевел дух, перезарядил оружие и работает дальше. По скорострельности Эдуард сейчас тоже один из лучших в России, причем скорость работы на рубеже не влияет на ее качество. Откровенно говоря, против такого Латыпова внутри страны нет приема — если на Кубке Содружества побегать с ним в одном ритме еще может белорус Антон Смольский, то на Кубке России без наших соседей конкуренции нет. Эдуард пока так и не вышел в лидеры общего зачета, да и малый Кубок за спринты уступил Кариму Халили — у него больше всего очков после шести гонок. Но сравнимых по уровню с Латыповым биатлонистов в России в данный момент нет.

Йоханнес Бе. Фото AFP

Заочно сравнивать Эдуарда и Йоханнеса Бе не получится

Эдуард понимает, как он сейчас хорош, но уверенность не переходит в самоуверенность — о необходимости работать без грубых ошибок биатлонист не забывает. А непобедимость Латыпова признают даже соперники. Даниил Серохвостов, к примеру, сказал, что даже чистая стрельба не помогла бы ему достать Эдуарда — он так хорошо готов, что с ним едва ли возможно конкурировать. Параллельно с Кубком России в Чайковском проходит чемпионат мира в немецком Оберхофе, и если кто и заслуживает поменять Пермский край на Германию, то Латыпов. По крайней мере, среди мужчин вряд ли кто мог бы рассчитывать на индивидуальные награды, но вот Эдуард в удачных обстоятельствах бежал бы в одни ноги с Йоханнесом Бе. Биатлон не плавание или легкая атлетика, заочно сравнивать результаты биатлонистов не получается. И тем не менее доминирование Латыпова в России интересно ложится на беспрецедентное лидерство норвежца.

«Стараюсь показывать стабильные результаты, чтобы быть начеку и в будущем быть готовым вернуться на международный уровень. Внутри есть уверенность, что мы могли бы бороться за медали на чемпионате мира», — сказал Латыпов в беседе с порталом Metaratings. В отличие, например, от Натальи Гербуловой, которая словно обиделась на весь мир и не может смотреть ЧМ, Эдуард за главным турниром сезона следит. Также не без грустных эмоций, но смотрит — чтобы понимать, как действуют соперники. Самое главное для Эдуарда сейчас — не растерять мотивацию. Когда не видишь рядом с собой конкурентов и понимаешь, что с сильнейшими бороться тебе не дают обстоятельства, тяжело заставить себя работать на максимум. Но без этого удержать ту высокую планку, которую Латыпов сам сейчас задал, не получится. В преследовании перед ним будет необычная задача.

Редко в биатлоне лидер уходит с перевесом больше чем полминуты. К тому же наши и вовсе привыкли скорее вытаскивать себя из ямы, нежели удерживать лидерство. Тем не менее золото еще не в руках Эдуарда — проблемы на одном или двух этапах, и его вполне могут достать. Но ведь тем интереснее для зрителей, разве не так?