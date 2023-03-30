Поршнев вырвал победу в эстафете на последнем рубеже. А Гараничев в 35 лет стал чемпионом России!

День первых эстафет в Ханты-Мансийске, в которых все решали стрельба и ветер.

Чемпионат России

Смешанная эстафета. 2х6 + 2х7,5 км

1. ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Петр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6 (12)

2. Тюменская область-1 (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) +25,5 (8)

3. ХМАО-Югра-2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6 (14, 2 круга)

Одиночная смешанная эстафета. 1х6 + 1х7,5 км

1. Виктория Сливко/Евгений Гараничев (Тюменская область-1) — 36.44,4 (1+5)

2. Екатерина Юрлова-Перхт/Максим Цветков (Санкт-Петербург-1) — 10,0 (0+7)

3. Евгения Буртасова/Даниил Серохвостов (Новосибирская область) — 15,8 (0+11)

После нескольких дней весны и каши на трассе в Западной Сибири подморозило, и бегать стало полегче. Зато стрелять сложнее — и в штиль наши мазали многовато, а уж при порывах 2-3 метра в секунду на рубежах начался настоящий бардак. На 14 команд набралось 20 кругов, белорусы во главе со Смольскими успели побывать на последнем месте с двумя кругами к концу первого этапа, а закончили четвертыми с четырьмя.

Андрей Аносов/СБР

Подмосковье подвел финишер

И исход гонки решил тоже последний рубеж. Почти всю эстафету лидировала Московская область — довольно сенсационно, учитывая состав. Но тут выстрелила и Полина Шевнина и неожиданно заработал организм у Кирилла Стрельцова. Он передавал последнюю эстафету Первушину с преимуществом в минуту. Но как это часто бывает, когда неопытного парня бросают в такую разборку, выдержать психологически сложно. Михаил справился с лежкой из семи, но уже ощутил на себе дыхание Поршнева.

А ко второй стрельбе и вовсе расклеился, забежав на два круга. Сложно представить, с какими междометиями смотрел эту стрельбу Алексей Нуждов. Никита, наоборот, не ошибался — и заслуженно выиграл, приблизившись к званию MVP этого чемпионата. Первушин доехал лишь пятым — но говорят, он болел и вышел на гонку почти без подготовки. А как объяснил Поршнев, при порывистом ветре важна не столько психология, сколько навык работы со внезапными потоками воздуха. Возможно, в Подмосковье дует не так сильно, как на родных для Никиты берегах Волги.

Жаль, что не успели дооткопаться белорусы — Смольский на всех парах пролетел свой этап, отыграв у лидера (который, правда, сменился) полторы минуты — но от бронзы отделили 17 секунд. Не хватило самой гонки.

Евгений Гараничев. Андрей Аносов/СБР

Гараничев едва не отдал победу и высказался против исполкома МОК

Сингл-микст получился не менее нервным. Евгений Гараничев сыграл классического самого себя — на последнем рубеже промахнулся четыре раза по одной мишени и уехал на штрафной круг. И все равно стал чемпионом России! Благодаря собственному заделу и Виктории Сливко к тому моменту призер Олимпиады вел уже 50 секунд у ближайших конкурентов. Хотя на первой части дистанции на чемпионство шла Екатерина Юрлова, передавшая эстафету Максиму Цветкову первой — но партнер подвел на рубежах.

После финиша Гараничев выдал речь о том, что не собирается ехать на международные соревнования, даже соответствуя критериям МОК — ибо осудить военную операцию — значит «отказаться от гражданства» (критерия осудить СВО в списке МОК нет. — Прим. «СЭ»).

Бронза у биатлонистки, которая также номинально не должна была их здесь брать — Евгении Буртасовой. То, что она не доделала в спринте и осталась с «деревом», исполнила в четверг. А красивее всего история сборной, за которую бежали отец и дочь Батмановы — Сахалинская область сумела финишировать 13-й, не отстав на круг, а 45-летний спортсмен-тренер предложил организовать семейную гонку с участием таких династий и супружеских пар.

Одно обидно — если на первые гонки чемпионата приходили по 300 человек, то сейчас на финише смешанной эстафеты корреспондент «СЭ» по головам насчитал 170 болельщиков. В конце концов, бегают биатлонисты не только для телезрителей.